Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç para yok diye tiyatroyu kapattı tek konsere 3 milyon verdi!

CHP'li belediye başkanları, seçimlerin ardından ezberlenmiş bir repliği hep bir ağızdan söylediler: "Bütçemiz yok, batık belediye devraldık!" Ama aradan geçen birkaç ay sonunda CHP'li belediye başkanları, para saçma yarışına girdi! O belediyelerden biri de Tarsus Belediyesi'ydi. Belediye İrem Derici'ye 3 milyon TL ödedi. Hatırlarsanız Başkan Ali Boltaç tasarruf tedbirleri kapsamında Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu'nu kapatmış, oyunculara mobbing uygulamıştı. Bunlar işlerine gelince işçinin, emekçinin hakkı diye mangalda kül bırakmaz ama bütçe yok diye maaş da ödemez. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil.