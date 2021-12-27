Taze anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken paylaşım! Lohusalık pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu!

2009 yılında ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına aldı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti geçen yıl da ikinci oğlu Han'ın doğumuyla ailelerini büyütmenin heyecanını yaşamışlardı. Ünlü oyuncu 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi olmuş ve kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel'den lohusalık pozu geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağını almıştı. Son dönemde sosyal medya sayfasından bebeğiyle paylaşımlar yapan Bergüzar Korel'den şimdi ise lohusalık paylaşımı geldi.
Magazin dünyasının örnek ikilisi arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçen ay bebek sevinci yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Bergüzar bebeğini emzirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Bergüzar Korel yaptığı paylaşımına ise, "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim." notunu düştü.