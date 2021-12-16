Taze anne Özge Özpirinçci fazla kilolarından kurtuldu! Eski formuna kavuştu

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. 8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Taze anne Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" dedi.
2 hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci, fazla kilolarından kurtuldu.
30 Kasım'da ilk bebeğini kucağına alan Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" dedi.
Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak şekilde evlendi.
Doğumdan önce nikah masasına oturan oyuncu, düğününe sadece yakın çevresini davet edip basını da uzak tuttu.
Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 30 Kasım'da da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getirdi.