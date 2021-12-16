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Taze anne Özge Özpirinçci fazla kilolarından kurtuldu! Eski formuna kavuştu

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. 8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Taze anne Özge Özpirinçci, 2 haftada tüm doğum kilolarından kurtuldu. Köpeğini gezdirirken görüntülenen oyuncu zayıflamasıyla ilgili "Emzirmek iyi geliyormuş" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:38 PAYLAŞ