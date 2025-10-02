Terzi kendi söküğünü dikemedi... Ünlü modacı Gamze Saraçoğlu’nun gelinliğiyle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

SOSYETENİN GÖCEK SEZONU BİTMEDİ

Sezonun ortasında açılmasına rağmen bu yazın en çok konuşulan mekanı olan Göcek Bedri Rahmi Koyu'ndaki mekan, yeme-içme konusunda olduğu kadar eğlencede de çok iddialı. Bir anda özellikle tekne sahibi sosyetenin uğrak mekanı haline gelen koyda geçtiğimiz hafta sonunda da dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini sahneye çıktı. İş, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim, koya akın etti ve Pink Martini ile keyifli bir gece geçirdi. Mekanda bu ayın sonuna kadar böyle renkli gecelerin devam edeceğini öğrendim. Sosyetenin Göcek sezonu daha bitmedi yani...