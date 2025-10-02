Trend
Terzi kendi söküğünü dikemedi... Ünlü modacı Gamze Saraçoğlu’nun gelinliğiyle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
Yüzlerce gelin için tasarladığı gelinliklerle adından söz ettiren Gamze Saraçoğlu, kendi düğününde hiç beklenmedik bir tercihe imza attı. Haziran nikahı ve Bodrum düğünü boyunca dikkatleri üzerine çeken ünlü modacının gelinliğiyle ilgili detay, magazin gündemini salladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:48