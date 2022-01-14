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Tescilli güzel Berfu Yenenler’den dikkat çeken açıklamalar! ‘Kim toksikse yollayın gitsin’

Oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel Berfu Yenenler ile Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, yaptığı açıklamalar ilgi odağı oldu. Tescilli güzel Berfu Yenenler, 2022'de bir dizi karar aldı. İşte Berfu Yenenler'in dikkat çeken kararları…