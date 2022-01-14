Tescilli güzel Berfu Yenenler’den dikkat çeken açıklamalar! ‘Kim toksikse yollayın gitsin’

Oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel Berfu Yenenler ile Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, yaptığı açıklamalar ilgi odağı oldu. Tescilli güzel Berfu Yenenler, 2022'de bir dizi karar aldı. İşte Berfu Yenenler'in dikkat çeken kararları…
Eser Yenenler'in eşi, Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yenenler, 2022'de bir dizi karar aldı.
Bunlardan biri; çevre temizliği! Berfu Yenenler, "Toksik ilişki, ilik-kemik kurutur. Ana-baba, akraba, arkadaş sevgili fark etmez.
Posta'nın haberine göre; Kim toksikse yollayın gitsin. Tek bir negatife tahammülüm yok artık" dedi ve ekledi:
"2022'yi arınma senesi ilan ettim. Kimseyle mecburen görüşmek istemiyorum. Az ama öz insan yeter."
Berfu Yenenler"En huzur bulduğum yer, eşim Eser, oğullarım Kuzey ve Mete'nin yanı."