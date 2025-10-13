Trend Galeri Trend Magazin Tolga Karel’den duygulandıran doğum günü kutlaması! "Bu yolculuğa 2 kişi başladık şimdi 6 kişiyiz"

Tolga Karel’den duygulandıran doğum günü kutlaması! "Bu yolculuğa 2 kişi başladık şimdi 6 kişiyiz"

Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakan ve yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren Tolga Karel, ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor. 47 yaşına giren ünlü isim son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 13:25
Yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren ve mutlu aile hayatıyla dikkat çeken oyuncu Tolga Karel, 47. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem geçen yıllara hem de ailesine olan sevgisini dile getiren Karel, takipçilerini de duygulandırdı.

İşte ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı o fotoğraf ve altına düştüğü not:

"Bugün 47 yaşındaydım 🙏🏻☺️❤️ 2025
Mutlu yıllar bana
Bugün 11 kez birlikte kutladık
12 Ekim 2015 - 2025 ❤️ 🌎
Yıllar çok çabuk geçmiş
Bu yolculuğa 2 kişi başladık
Şimdi 6 kişiyiz 😳❤️
Umarım birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız
🙏🏻☺️ ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim"

Öte yandan Tolga Karel'in sosyal medya mesajı da geçtiğimiz aylarda büyük ses getirmişti. İşte o mesajda söyledikleri:

"Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım, gerçek bir eş seçimidir. İnsan doğası ve fıtratı gereği doğduğu anda tamamlanmak ister, çoğalmak ister, hayatta kalmak ister. Başarı, para, şöhret bunlar çok gelip geçici şeylerdir.

Misal, çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımın hepsi çok erken yaşta öldü. Bunu çocukları olmadığı anlamında söylemiyorum. Hayattaki anlam ve mânâ arayışını erken kaybettikleri için söylüyorum. Mal ya da makam benim için hep geçici, dünyevi şeyler oldu ama Rabbim şükür fazla fazla verdi.

Ama yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey, gerçek sevgi ve doğru insanı bulmaya çalışın. Yaşamınıza bir mânâ katın, sizi yaşatacak en önemli şey budur. Çünkü ileriki yaşlarınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız."

Tolga Karel, 2005'te başlayıp 5 sezon süren efsane dizi Yaprak Dökümü'nün "kötü adamı" Oğuz karakteriyle adını hafızalara yazdırdı. Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.

2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile hayatını birleştirdi.

Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşındı.

TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

ABD'de ilk olarak aylık sekiz bin dolar karşılığında TIR şoförlüğü yapmaya başlayan, daha sonra lojistik ve nakliyat şirketi kuran oyuncu, ailesiyle birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor.

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

Burak Hakkı

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

LONDRA'YA TAŞINDI

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı.

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

"DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT"

Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.

"ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM"

Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

BERKAY HARDAL VE DİLAN TELKÖK ÇİFTİ

YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar.