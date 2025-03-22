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Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray'ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, zamansız güzelliğiyle de her dönem büyülemeye devam ediyor. Son zamanlarda Türk lokumu makyajıyla adından söz ettiren Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray şimdi de hiç bilinmeyen kız kardeşiyle gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 08:06
Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray’ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk sinemasının Sultan'ı, son günlerde makyajıyla dünya çapında bir trend haline geldi. 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) ile konuşulan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray’ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

BİLİNMEYEN KIZ KARDEŞİ

Türkan Şoray kardeşi Figen Çevik Gezer'i yıllardır adeta sır gibi saklıyordu. Bugüne kadar usta sanatçının yalnızca Nazan ismindeki kız kardeşi biliniyordu. Türkan Şoray'ın yıllar sonra ikinci kız kardeşi olan Figen Çevik Gezer'in fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray'ın bilinmeyen kız kardeşi Figen...

Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray’ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.

Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray’ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.

Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray’ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.