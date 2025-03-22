Trend Galeri Trend Magazin Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray'ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk lokumu makyajıyla gündem olan Türkan Şoray hakkında şaşırtan gerçek! Türkan Şoray'ın hiç bilinmeyen kız kardeşi bakın kim çıktı?

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından Türkan Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil, zamansız güzelliğiyle de her dönem büyülemeye devam ediyor. Son zamanlarda Türk lokumu makyajıyla adından söz ettiren Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray şimdi de hiç bilinmeyen kız kardeşiyle gündem oldu.