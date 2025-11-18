Trend
Galeri
Trend Magazin
Türk sinemasında iz bırakan trajedi… Efsane oyuncunun kızı şöhretiyle babasını geride bıraktı
Türk sinemasında iz bırakan trajedi… Efsane oyuncunun kızı şöhretiyle babasını geride bıraktı
Türk sinemasının kült yapımlarından Tosun Paşa'nın perde arkasına dair bilinmeyenler gün yüzüne çıktı… Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna ile ilgili gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, bugün kendisinden çok daha tanınır bir isim.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 13:15