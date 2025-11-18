Türk sinemasında iz bırakan trajedi… Efsane oyuncunun kızı şöhretiyle babasını geride bıraktı

Aytaç Öztuna Kimdir?

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

1986'da Kezban rolünü oynadığı Güzelim adlı filmde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç ile rol alan Aytaç Öztuna, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz ile rol aldığı Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç adlı filmde Aytaç rolünü oynadı.