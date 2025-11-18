Trend Galeri Trend Magazin Türk sinemasında iz bırakan trajedi… Efsane oyuncunun kızı şöhretiyle babasını geride bıraktı

Türk sinemasının kült yapımlarından Tosun Paşa'nın perde arkasına dair bilinmeyenler gün yüzüne çıktı… Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna ile ilgili gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun kızı, bugün kendisinden çok daha tanınır bir isim.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 13:15
1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

İŞTE AKİL ÖZTUNA'NIN KIZI AYTAÇ ÖZTUNA...

Aytaç Öztuna Kimdir?

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında adlı oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna, dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi birçok tiyatroda uzun yıllar oyunculuk yaptı. Ayrıca dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

1986'da Kezban rolünü oynadığı Güzelim adlı filmde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç ile rol alan Aytaç Öztuna, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz ile rol aldığı Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç adlı filmde Aytaç rolünü oynadı.

Aytaç Öztuna 2011 yılında senaryosunu Erdoğan Kar'ın yazıp, yönettiği Kadife Büyük Ana adlı dram filminde başrolde Kadife Ana karakterini canlandırdı. Son olarak 2014 yılında gösterime giren Evren Duyal ve Sermet Yeşil'in başrolde oynadığı Rüzgarla Bir filminde Zühre rolünü oynadı.

