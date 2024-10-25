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Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

34 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay sosyal medya hesabından operasyon geçirdiğini açıkladı. İşte son sağlık durumu…

Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:52
Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

Uzun süredir bacağındaki ağrılar yüzünden zor günler geçiren oyuncu Tuvana Türkay doktora gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi varis sorunları tespit edilince operasyona alındı.

Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

TEDAVİ OLDU

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir bacak ağrısı vardı.

Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçirdim. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum."

Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

"ANNESİNDE DE VAR"

Tuvana Türkay'ın doktoru da "Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış.

Tuvana Türkay ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu!

Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir." diye konuştu.

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