Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızıyla gezintiye çıktı! Leyla bebek bakın kime benziyor…

2009 yılında hayatlarını birleştiren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, mutlu birlikteliklerini üç çocuk ile taçlandırdı. İlk oğulları Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan ünlü çiftin mutlulukları yüzlerinde okunuyor. Üçüncü kez anne-baba olan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki akşam Etiler'de 28 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in kızları Leyla bakın kime benziyor…

Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin. Sürpriz oldu, bize, hiç beklemediğimiz bir anda geldi" dedi.

"Leyla'nın kime benzediğini çözemedik" diyen Korel, sözlerine şöyle devam etti: "Doğum sonrası bir arkadaşım ev ziyaretine geldi.

Leyla'ya baktı, 'Üf gene aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürprizi yok' dedi. Farklı olacak sanıyorduk. Aslında Tan çok değişti ama Ali ile biraz benziyorlar."