Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Yalnız şunu da söylemek isterim, röportaj sonrası kendi tabirleriyle birçok 'nafaka mağduru'ndan mesajlar aldım. Birçoğu da Özkan gibi yüksek nafaka miktarından şikayet etti. Nafakanın zenginleşme aracı olmaması, bunun bir ticari gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiği konusunda çoğunluk hemfikir. Pratikte hemfikiriz ama uygulamaya gelince bunun tam tersini yapanlar da var ne yazık ki… Hele ki ekonomik özgürlüğü olan, meslek sahibi eşlerin nafaka üzerinden zenginleşme çabasına hiç girmemesi gerekir. Nafaka ile statü atlayan, eski eşini bankamatik gibi görenlerin de olduğu bir gerçek. Örneklerini magazin dünyasında gördük… İşte tam da böyleleri yüzünden toplumsal alanda nafaka konusunda ciddi önyargılar oluştu. Bunu çözmenin en etkili yolu eşlerin birbirine hakkaniyetli yaklaşmasından geçiyor. Yoksa biz konuyu uzun bir süre daha konuşuruz…