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Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Günaydın'ın haberi, nafaka konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Ufuk Özkan'ın "Ödediğim nafaka 114 bin TL'ye çıktı. Ama ben o kadar kazanmıyorum" sözlerine pek çok erkek "Biz de aynı durumdayız" diyerek destek verdi. Özkan'ın eski eşi Nazan Özen ise Özkan'ın evliyken kendisinin çalışmasına müsaade etmediğine vurgu yaparak boşandıktan sonra nafaka 45 bin lirayken bile ödeme yapmadığını söyledi. Yani bir tarafta "Kadınlar eski eşlerini bankamatik gibi görüyor" diye feryat edenler, diğer yanda ise "Erkek adam eski eşine bakmakla yükümlü" diyenler var!

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 18.10.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 07:16
Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Nafaka konusu yine medyanın gündeminde. Bu hafta başı Ufuk Özkan ile yaptığım röportajda ünlü oyuncu da nafakadan dert yanmıştı. 2 yıl içinde 45 bin TL'den 114 bin TL'ye çıkan nafakayı ödeyecek kadar para kazanmadığını belirtmesi kamuoyunda yeni bir tartışmaya neden oldu. Özkan'a destek verenler de oldu, eleştirenler de. Özkan'ın eski eşi Nazan Özen de nafaka konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Özkan'ın nafakayı ödemediğini ve kendisinin de çalışma hayatının olmadığını, bundan dolayı da maddi zorluk yaşadığını söyledi. Bu da madalyonun diğer yüzü. İki tarafın da kendi penceresinden haklı sebepleri var görünüyor. Özkan dizi çekmediğini, tiyatro yaptığını da söyledi röportajda. Tiyatrodan kazanılacak miktar elbette dizilerdeki gibi olmaz. Yani 114 bin TL gibi bir rakamı tiyatro yaparak ödemesi bence de mümkün değil. O zaman makul bir ölçüde tarafların anlaşması en doğrusu gibi görünüyor.

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Yalnız şunu da söylemek isterim, röportaj sonrası kendi tabirleriyle birçok 'nafaka mağduru'ndan mesajlar aldım. Birçoğu da Özkan gibi yüksek nafaka miktarından şikayet etti. Nafakanın zenginleşme aracı olmaması, bunun bir ticari gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiği konusunda çoğunluk hemfikir. Pratikte hemfikiriz ama uygulamaya gelince bunun tam tersini yapanlar da var ne yazık ki… Hele ki ekonomik özgürlüğü olan, meslek sahibi eşlerin nafaka üzerinden zenginleşme çabasına hiç girmemesi gerekir. Nafaka ile statü atlayan, eski eşini bankamatik gibi görenlerin de olduğu bir gerçek. Örneklerini magazin dünyasında gördük… İşte tam da böyleleri yüzünden toplumsal alanda nafaka konusunda ciddi önyargılar oluştu. Bunu çözmenin en etkili yolu eşlerin birbirine hakkaniyetli yaklaşmasından geçiyor. Yoksa biz konuyu uzun bir süre daha konuşuruz…

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

"Nafakam 114 bin TL oldu ama bu parayı kazanmıyorum"

Oyuncu Ufuk Özkan, GÜNAYDIN'a konuştu: "Sadece devlete görev yükleyemeyiz. Evlatlarımıza karşı bizim de sorumluluklarımız var. Onları başıboş bırakıp sosyal medya dehlizlerine kaptırmamalıyız!"

Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

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Geçen sene temmuzda hastaneye yattım. Sağlık Bakanlığımız yakından ilgilendi. 18 günlük tedavimden sonra da sağlığıma kavuşmuş şekilde hastaneden çıktım. Tedavi süreci sonrası iki film ve bir dizide rol aldım. Ancak şunu söylemek isterim, uzun saatler çalışmak bünyemi çok yordu. Bu yüzden artık sadece tiyatro yapacağım. Sağlığım için böyle bir karar aldım.

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