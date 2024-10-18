Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka çıkmazı!

Günaydın'ın haberi, nafaka konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Ufuk Özkan'ın "Ödediğim nafaka 114 bin TL'ye çıktı. Ama ben o kadar kazanmıyorum" sözlerine pek çok erkek "Biz de aynı durumdayız" diyerek destek verdi. Özkan'ın eski eşi Nazan Özen ise Özkan'ın evliyken kendisinin çalışmasına müsaade etmediğine vurgu yaparak boşandıktan sonra nafaka 45 bin lirayken bile ödeme yapmadığını söyledi. Yani bir tarafta "Kadınlar eski eşlerini bankamatik gibi görüyor" diye feryat edenler, diğer yanda ise "Erkek adam eski eşine bakmakla yükümlü" diyenler var!