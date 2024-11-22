Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

"Babamla olan davamda tanık olarak annemin kuzeni dinlendi ve çok önemli detaylar söyledi" diyen Nebioğlu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Annemin kuzeni Müge Anlı'ya çıktıktan sonra bize ulaştı. Annemle geçmişte çok sık görüştüğü için Metin Akpınar'la ilişkisine şahit olmuş biri.