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Uğur Dündar'ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu'ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası karara bağlandı. Babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam eden Duygu Nebioğlu TUBA Kalçık'a konuştu. Nebioğlu, 'Ablam gerekirse AİHM'ne kadar gidecek' dedi.

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:12
Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor. Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi ve manevi tazminat davasında geçen hafta tanıklar dinlendi. Bu hafta da ablası Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar ile babalık davası karara bağlandı. Ben de her iki davayı konuşmak üzere Duygu Nebioğlu'nu aradım.

Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

"Babamla olan davamda tanık olarak annemin kuzeni dinlendi ve çok önemli detaylar söyledi" diyen Nebioğlu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Annemin kuzeni Müge Anlı'ya çıktıktan sonra bize ulaştı. Annemle geçmişte çok sık görüştüğü için Metin Akpınar'la ilişkisine şahit olmuş biri.

Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

Annemle babamın 2 yıla yakın ilişkisi olduğunu ve annemin Akpınar'ın kulisine gittiğini, sık sık bir araya geldiklerini anlattı. Annem bir dönem kuzeninde kaldığı için o döneme dair çok önemli tanıklıkları var.

Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

'İLİŞKİYİ BİLEN ÇOK TANIK VAR'
Annemle babamın yemeklere gittiğini hatta Metin Akpınar, Uğur Dündar, Erol Simavi ve annemin bir fotoğrafı bile olduğunu söyledi. Babamın iddia ettiği gibi annemle bir günlük ilişkisinin olmadığını mahkemede görüştükleri yerleri de söyleyerek anlattı. Mahkemede benim tanıklarım dinlendi. Şimdi babamın tanıkları dinlenecek. 14 Ocak'ta Uğur Dündar Beykoz Adliyesi'nde ifade verecek. Uğur Bey hem annemi tanımadığını söylüyor hem de babamın lehine tanıklık edecek. Gerçekten anlamak mümkün değil...

Uğur Dündar’ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu’ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’

Babam bir günlük tanıdığım bir kadın diyor, Uğur Dündar hiç tanımıyorum diyor. İlginç olan, bu beyanlarının tam aksini ifade eden insanlar var ortada. Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum, bu durum benim psikolojimi çok kötü etkiledi.

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