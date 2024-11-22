Trend
Galeri
Trend Magazin
Uğur Dündar'ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu'ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’
Uğur Dündar'ın babalık davası karara bağlandı! Duygu Nebioğlu'ndan açıklama! ‘Ablam gerekirse AİHM’ne kadar gidecek’
Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası karara bağlandı. Babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam eden Duygu Nebioğlu TUBA Kalçık'a konuştu. Nebioğlu, 'Ablam gerekirse AİHM'ne kadar gidecek' dedi.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:12