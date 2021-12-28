Ünlü manken Özge Ulusoy’dan bomba estetik itirafı! "Hiç korkmuyor musunuz?"

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün bir estetik merkezinin açılışına katıldı. Estetik yaptırdığı haberleri ile sürekli gündem olan Ulusoy, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi…

ÜNLÜ manken Özge Ulusoy, önceki gün bir estetik merkezinin açılışına katıldı. Estetik yaptırdığı haberleri ile sürekli gündem olan Ulusoy, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yok hayır niye korkayım! İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olduğu için yaptırsın.

Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamıyorsanız, her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafındakiler de mutlu olur."

'BU YILBAŞI EVDEYİZ'

2022'ye İstanbul'da evde erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile gireceğini söyleyen Ulusoy, "Birlikte evde hindi yiyeceğiz, film izleyeceğiz. Gerçekten öyle çok kalabalıklara karışmak istemiyoruz" dedi.

