Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özdemir ile Koç'a nazar değdiği, yaşadıkları bir tartışma sonucu ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi. Çift, "Moralimiz bozuktu, gösteriyi ayrı ayrı izlemeye geldik. Belki aramız düzelir dedik. Yan yana koltuklara da oturmayız" diye espri yaptı.
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi.
Çift, "Moralimiz bozuktu, gösteriyi ayrı ayrı izlemeye geldik. Belki aramız düzelir dedik. Yan yana koltuklara da oturmayız" diye espri yaptı.
Ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'deydi.
İkili, ayrılık sorularına "Belki aramız düzelir, belki de yan yana koltuklara oturmayız" esprisiyle yanıt verip ekledi:
"Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkacak."