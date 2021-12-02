Trend Galeri Trend Magazin Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özdemir ile Koç'a nazar değdiği, yaşadıkları bir tartışma sonucu ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi. Çift, "Moralimiz bozuktu, gösteriyi ayrı ayrı izlemeye geldik. Belki aramız düzelir dedik. Yan yana koltuklara da oturmayız" diye espri yaptı.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 06:42
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Çift, "Moralimiz bozuktu, gösteriyi ayrı ayrı izlemeye geldik. Belki aramız düzelir dedik. Yan yana koltuklara da oturmayız" diye espri yaptı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

Ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'deydi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

İkili, ayrılık sorularına "Belki aramız düzelir, belki de yan yana koltuklara oturmayız" esprisiyle yanıt verip ekledi:

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’dan ayrılık haberlerine esprili tepki!

"Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkacak."

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