Trend Galeri Trend Magazin Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! “Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar”

Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! “Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar”

Oyuncu Özgür Özgülgün, arkadaşlarıyla birlikte basın mensupları tarafından görüntülendi. Ayak üstü sohbet eden Özgülgün, dizi ve film sektörü için sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özgülgün'ün oyuncu seçimi için söylediği cümleler gündem oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:27
Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar

'Kolpaçino', 'Aşkın Saati', ve 'Kız Babası' dizilerinde oynayan oyuncu Özgür Özgülgün, gazeteciler tarafından görüntülenerek ayak üstü sohbet etti.

Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Özgür Özgülgün, bir süredir projede yer almıyor. Drama eğitimi veren Özgülgün, sosyal medyada da oldukça aktif.

Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Tiyatro sanatçısı Özgülgün, sektöre dair sert eleştirileri gündem oldu. Oyunculuğun ruh işi olduğunun altını Özgülgün sözlerine, "Bizim zamanımızdaki gibi değil. Geçenlerde Şevket Altuğ'a, 'Uzun zamandır neden dizi ve sinema filminde yoksunuz' demişler o da, 'Benim seyircim kayboldu' cevabını vermiş.

Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar

"INSTAGRAM'DAN OYUNCU SEÇİYORLAR"

Şimdi Instagram'dan oyuncu seçiyorlar. Oyuncu geçmişi var mı diye bakmıyorlar. Diziler ve ulusal kanalların durumu ortada... Sürelerle ilgili sıkıntı var. Çok hayra alamet değil. Çok biliyor gibi davranıp, piyasayı öldürüyorlar. Yazın dizi çekilmedi. Sinema seyircisi bitti. Kötü kötü işler yaptılar. Sosyal medya ünlüsü diye oynattılar, gördüler. Tiyatro da öyle.

Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar

"NEREDE ESKİ OYUNCULAR"

Instagram ünlülerini de orada oynattılar. Orası er meydanıdır. Nerede eski oyuncular, senaryolar ve yönetmenler? Bu işi yön veren insanlar bitirdi. Yetenekli arkadaşlarımız var ama hepsi değil. Dizide iki yetenekli oyuncu varsa 18'i beter. Oyunculuk ruhu olan bir şeydir. Duygusal hikayeyi karşı tarafa geçirmeniz gerekiyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA