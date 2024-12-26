Trend
Galeri
Trend Magazin
Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! “Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar”
Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! “Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar”
Oyuncu Özgür Özgülgün, arkadaşlarıyla birlikte basın mensupları tarafından görüntülendi. Ayak üstü sohbet eden Özgülgün, dizi ve film sektörü için sert eleştirilerde bulundu. Özgür Özgülgün'ün oyuncu seçimi için söylediği cümleler gündem oldu.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:27