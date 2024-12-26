Ünlü aktör Özgür Özgülgün’den zehir zemberek sözler! “Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar”

"INSTAGRAM'DAN OYUNCU SEÇİYORLAR"

Şimdi Instagram'dan oyuncu seçiyorlar. Oyuncu geçmişi var mı diye bakmıyorlar. Diziler ve ulusal kanalların durumu ortada... Sürelerle ilgili sıkıntı var. Çok hayra alamet değil. Çok biliyor gibi davranıp, piyasayı öldürüyorlar. Yazın dizi çekilmedi. Sinema seyircisi bitti. Kötü kötü işler yaptılar. Sosyal medya ünlüsü diye oynattılar, gördüler. Tiyatro da öyle.