Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye şef Somer Sivrioğlu'ndan ziyaret! “Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım”

Ünlüysen ölebilirsin ,ünlüsün diye öfkeli ,dostların destek oluyor diye öfkeli ,doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allahtan azınlıklar ,yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar. Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım ,o zaman ünlü değildim ,o yüzden ölde demediler galiba." sözlerini yazdı.