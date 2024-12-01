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Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye şef Somer Sivrioğlu'ndan ziyaret! “Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım”

Bir süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir dizi ameliyat geçirerek hastalığını yenmeye çalışıyor. Zor günleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü dansöz, sık sık sevenlerinden dua istiyor. Tanyeli'nin hastanede tedavisi ederken ünlü dostları da bir an olsun sanatçıyı yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı son olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu ziyaret etti. "Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım…" diyen Tanyeli sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü. Tanyeli'nin yazdıkları sevenlerini üzüntüye boğdu.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 10:13
Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye şef Somer Sivrioğlu’ndan ziyaret! Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım
Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye şef Somer Sivrioğlu’ndan ziyaret! Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım

Tesadüfen kanser olduğunu öğrenen ünlü dansöz Tanyeli, bir seneyi aşkın hastalıkla mücadele ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, ünlü dostlarının ziyaretleriyle ne kadar mutlu olduğunu takipçileriyle sürekli paylaşıyor. Sanatçının son ziyaretçisi ise Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu'nun ziyaretini paylaşan Tanyeli, yazdığı yazıyla da sevenlerini üzdü.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye şef Somer Sivrioğlu’ndan ziyaret! Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım

ÜNLÜ ŞEFTEN ANLAMI ZİYARET

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, sanatçı dostu Tanyeli'yi hastanede ziyaret etti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye şef Somer Sivrioğlu’ndan ziyaret! Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım

"BUGÜN AĞLADIĞIM KADAR HİÇ AĞLAMADIM"

Ünlü sanatçı, Sivrioğlu'nun ziyaretini hesabında paylaşarak, "Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım ,bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey. Hemşireler şaşkın ,ben bana şaşkın .

Kanser tedavisi gören Tanyeli’ye şef Somer Sivrioğlu’ndan ziyaret! Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım

Ünlüysen ölebilirsin ,ünlüsün diye öfkeli ,dostların destek oluyor diye öfkeli ,doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allahtan azınlıklar ,yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar. Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım ,o zaman ünlü değildim ,o yüzden ölde demediler galiba." sözlerini yazdı.

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