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Ünlü türkücü Ceylan'ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! "Genç kızlar kıskanacak sizi"

Ünlü türkücü Ceylan, havuz başında sergilediği halay performansıyla büyük ilgi topladı. O eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim kısa sürede gündem oldu. İşte hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o video...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:22
Ünlü türkücü Ceylan’ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! Genç kızlar kıskanacak sizi

Yaklaşık 40 yıldır müzik sektöründe olan türkücü Ceylan halay şovları, estetikli değişimi ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden biri.

Ünlü türkücü Ceylan’ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! Genç kızlar kıskanacak sizi

Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim bu kez havuz başındaki halay gösterisiyle sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

Ünlü türkücü Ceylan’ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! Genç kızlar kıskanacak sizi

Kendisini izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan ünlü türkücüye hayranlarından ise övgüler yağdı. Bir kişi "Genç kızlar kıskanacak sizi" yazarken bir diğer hayranı, "Zamana meydan okuyan tek insan sayın kraliçem👑👏😊" yorumunu yaptı.

Ünlü türkücü Ceylan’ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! Genç kızlar kıskanacak sizi

İşte ünlü türkücüden havuz başındaki halay şovu...

Ünlü türkücü Ceylan'dan havuz başında halay | Video

Ünlü türkücü Ceylan’ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! Genç kızlar kıskanacak sizi

Öte yandan küçük yaşta ünlü olan Ceylan'ın, Melodi ve Yiğitcan adını verdiği bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Ceylan'ın, çocuklarına duyduğu sevgi ve bağlılık her fırsatta hayranlarının takdirini topluyor.