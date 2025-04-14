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Ünlü türkücü Ceylan'ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! "Genç kızlar kıskanacak sizi"
Ünlü türkücü Ceylan'ın havuz başındaki halay performansı olay oldu! "Genç kızlar kıskanacak sizi"
Ünlü türkücü Ceylan, havuz başında sergilediği halay performansıyla büyük ilgi topladı. O eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim kısa sürede gündem oldu. İşte hayranlarının beğeni yağmuruna tuttuğu o video...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:22