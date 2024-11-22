Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

SUUDİ ARABİSTAN'DA KARŞISINA ÇIKTI

Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli taciz edilen sanatçı kuzeni ile Suudi Arabistan'a gittiğinde Murat T., isimli şahsın karşısına çıkarak, 'Senin burada ne işin var' diyerek üzerine yürüdü. Korkuya kapılan genç sanatçı kuzenine şahsın kendisini ısrarla takip ettiğini belirterek polisli aramasını istedi.