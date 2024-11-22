Trend Galeri Trend Magazin Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

Samsak döveci adlı türkü ile adından söz ettiren türkücü Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, türkücüyü yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti. Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak güzel türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Israrlı Takip' suçundan yargılanan ısrarcı hayran hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ifade veren Doğan; sapık hayranının kendisini, Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip ettiğini belirtti.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:53
Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, genç kadını yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti. Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Elif Buse Doğan her konserde kendisine gelen çiçek ve sosyal medya hesabına yapılan yorumlar üzerine Murat T., isimli kişinin kendisini sürekli takip etmesinden şüphelenmeye başladı.

Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

SUUDİ ARABİSTAN'DA KARŞISINA ÇIKTI
Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli taciz edilen sanatçı kuzeni ile Suudi Arabistan'a gittiğinde Murat T., isimli şahsın karşısına çıkarak, 'Senin burada ne işin var' diyerek üzerine yürüdü. Korkuya kapılan genç sanatçı kuzenine şahsın kendisini ısrarla takip ettiğini belirterek polisli aramasını istedi.

Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

Olay yerine polis şikayetçi olması durumunda uçağını kaçırabileceğini belirtmesi üzerine Türkiye'ye gelen Elif Buse Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek bir hayranının kendisini sürekli takip ederek korku saldığı yönünde beyanda bulundu.

Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılığa yapılan şikayetin devamında Murat T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde sürekli takip ederek en ön sıralardan izlediğini bununla da kalmayarak yakın çevresindeki arkadaşlarıyla irtibat haline girerek kendisiyle görüşmek için konuşmaya çalıştığını belirtti.

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