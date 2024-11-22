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Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti
Ünlü türkücü soluğu adliyede aldı! Hayranı Elif Buse Doğan’ı takıntı haline getirdi! İstanbul... Suudi Arabistan... Çankırı’ya bile gitti
Samsak döveci adlı türkü ile adından söz ettiren türkücü Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren bir hayranı, türkücüyü yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti. Israrlı hayran üzerine birde Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak güzel türkücünün kendisiyle konuşmasını isteyince korkuya kapılan Elif Buse Doğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Israrlı Takip' suçundan yargılanan ısrarcı hayran hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ifade veren Doğan; sapık hayranının kendisini, Ordu, Çankırı, İstanbul hatta Suudi Arabistan'da bile takip ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:53