Trend Galeri Trend Magazin Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Enis Fosforoğlu'nun kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Oyuncu ve yönetmen olan ünlü isim meğer kızıymış...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:49
Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol almıştı. Sevilen oyuncunun kızı da çok ünlü! Enis Fosforoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Sanat kökenli bir aileden gelen Enis Fosforoğlu, aynı zamanda Belkıs Dilligil, Avni Dilligil ve Aliye Rona gibi isimlerle akrabadır.

Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.

Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun da oğlu.

Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Zeyno ile kariyerine başlayan Fosforoğlu, ölümüne dek pek çok yapımda rol almıştır.

SON DAKİKA SON DAKİKA