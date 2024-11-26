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Ünlü yönetmen ve oyuncu meğer kızıymış...Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızını tanıyor musunuz?

Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Enis Fosforoğlu'nun kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Oyuncu ve yönetmen olan ünlü isim meğer kızıymış...