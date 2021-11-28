Trend Galeri Trend Magazin Usta sanatçı Zerrin Özer intihar girişimde mi bulundu? Gerçek ortaya çıktı

Usta sanatçı Zerrin Özer intihar girişimde mi bulundu? Gerçek ortaya çıktı

Zerrin Özer'in intihar ettiği iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Usta sanatçı Zerrin Özer'in dün akşam saatlerinde intihar ettiği ve hastanede tedavi olduğu öne sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından Zerrin Özer'in menajeri konuştu. Zerrin Özer'in menajeri Haluk Şentürk, ünlü sanatçının sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.