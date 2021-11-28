Usta sanatçı Zerrin Özer intihar girişimde mi bulundu? Gerçek ortaya çıktı

Zerrin Özer'in intihar ettiği iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Usta sanatçı Zerrin Özer'in dün akşam saatlerinde intihar ettiği ve hastanede tedavi olduğu öne sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından Zerrin Özer'in menajeri konuştu. Zerrin Özer'in menajeri Haluk Şentürk, ünlü sanatçının sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.
Geçtiğimiz günlerde evcil hayvanı 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan Zerrin Özer'in köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Zerrin Özer'in midesinin yıkandığı ve yoğun bakımda tutulduğu öne sürüldü.
Zerrin Özer, hakkında çıkan bu dedikoduların ardından, Özer'in menajeri Haluk Şentürk, Zerrin Özer'in sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.
Zerrin Özer'in menajeri Haluk Şentürk, şu ifadeleri kullandı, "Zerrin Hanım'ın sağlık durumu gayet iyi. Zerrin Özer, hakkında çıkan intihar haberleri tamamen asılsız.
Zerrin Hanım, TRT Müzik'te program yapıyor ve 15 bölüm üst üste çekim yapıldı. Bu yüzden bünyesi yorgun düştü. Geçtiğimiz günlerde köpeğinin ölümüyle psikolojik olarak çökmüştü.