Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Filiz Akın'ın geçtiğimiz günlerdeki vefatı, tüm sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Yaşadığı zorlu sağlık süreçlerinin ardından hayata gözlerini yuman yıldız, aynı zamanda kendisiyle ilgili birçok merak edilen konuyla da gündeme geldi. Bunlardan biri de sinemamızın papatyası Filiz Akın'ın kökenleri.