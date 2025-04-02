Trend
Galeri
Trend Magazin
Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam'ın papatyası Filiz Akın'ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...
Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam'ın papatyası Filiz Akın'ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...
Yeşilçam'ın zarafet timsali, güzelliğiyle herkesi büyüleyen Filiz Akın'ın gerçek kökenlerini biliyor musunuz? Sinemanın altın çağında, asil duruşu ve zarif tavırlarıyla gönüllere taht kuran efsane yıldızın ailesi hakkında bilinmeyen detaylar, onun geçmişine dair bambaşka bir pencere açıyor! Bakın aslen nereliymiş…
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:36