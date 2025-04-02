Trend Galeri Trend Magazin Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam'ın papatyası Filiz Akın'ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam'ın papatyası Filiz Akın'ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Yeşilçam'ın zarafet timsali, güzelliğiyle herkesi büyüleyen Filiz Akın'ın gerçek kökenlerini biliyor musunuz? Sinemanın altın çağında, asil duruşu ve zarif tavırlarıyla gönüllere taht kuran efsane yıldızın ailesi hakkında bilinmeyen detaylar, onun geçmişine dair bambaşka bir pencere açıyor! Bakın aslen nereliymiş…

Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:36
Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Filiz Akın'ın geçtiğimiz günlerdeki vefatı, tüm sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Yaşadığı zorlu sağlık süreçlerinin ardından hayata gözlerini yuman yıldız, aynı zamanda kendisiyle ilgili birçok merak edilen konuyla da gündeme geldi. Bunlardan biri de sinemamızın papatyası Filiz Akın'ın kökenleri.

Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Ankara doğumlu olduğu bilinen Filiz Akın'ın ailesinin kökenleri oldukça şaşırtabilir.

Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da Suna Akın adıyla dünyaya geldi. Annesi Habibe Leman Şaşırmaz, başkentte terzilik yaparken, babası Bekir Sami Akın ise Afyonlu bir hâkimdi.

Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Ancak asıl şaşırtıcı olan, Akın'ın anne tarafından Arnavut, baba tarafından ise Çerkes kökenli olması!

Vefatıyla hepimizi yasa boğmuştu! Yeşilçam’ın papatyası Filiz Akın’ın memleketini duyan inanamıyor: Bakın nereliymiş...

Yıllardır ekranlarda Türk kadınının zarafetini simgeleyen Akın'ın, Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen güçlü bir genetik mirasa sahip olduğu ortaya çıktı.