Velayet savaşında yeni gelişme! Reha Muhtar’ın çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı

Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmıştı. Protokol gereği ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalmasında anlaşılmıştı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. VELAYET SAVAŞI DEVAM EDİYOR Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açılmıştı. ÇOCUKLARINA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GELDİ Velayet davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından duyuran Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'un talebi doğrultusunda çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirttiğini duyurdu. Reha Muhtar çocuklarının seyahat edemeyeceğini söyleyerek sitem etti.