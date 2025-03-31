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Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...
Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...
Dün sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi duyan sanatçı dostları hastaneye akın etti. Gözyaşları içinde hastaneye gelen Sibel Can, üzüntüden konuşmakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:25