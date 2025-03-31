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Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

Dün sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi duyan sanatçı dostları hastaneye akın etti. Gözyaşları içinde hastaneye gelen Sibel Can, üzüntüden konuşmakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:25
Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

Volkan Konak'tan acı haber geldi. 58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı.

Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

AÇIKLAMA YAPILDI

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

"40 DAKİKA BOYUNCA CPR UYGULANDI"

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise, "30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi.

Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de "ex duhul" (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı.

Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi"

Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

KALP MASAJI YAPILDI VE HASTANEYE KALDIRILDI!

Şarkıcıya kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konak, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Volkan Konak’ın vefat haberini alan Sibel Can hastaneye koştu! Ünlü sanatçı gözyaşlarına boğuldu...

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ!

Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.