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Wanda Nara'dan Icardi'ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'ye geçmiş olsun yolladı. Mauro Icardi ve Wanda Nara sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:40
Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Wanda Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile sevgili olduğunu açıklaması şoke etkisi yaratmıştı. Özel hayatında sorunlar yaşayan yıldız golcü üzerine bir de Tottenham maçında sakatlanmıştı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Kritik maçta sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Icardi cephesinden kötü haberler gelmişti.

Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

SAKATLIK NEDENİYLE BU SEZONU KAPATTI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denilmişti.

Yıldız golcü, Tottenham maçındaki talihsizlik sakatlık sonrası bu sezonu kapattı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile çalkantılı bir evliliği olan Wanda Nara, yine adından söz ettirdi.

Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Nara, ünlü rapçi L-Gante ile çok samimi bir şekilde bir video yayınlamıştı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Rapçi L-Gante ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan Nara'nın elindeki kırmızı güller dikkatlerden kaçmadı.

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