Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile çalkantılı bir evliliği olan Wanda Nara, yine adından söz ettirdi.

Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Nara, ünlü rapçi L-Gante ile çok samimi bir şekilde bir video yayınlamıştı.