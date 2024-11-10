Wanda Nara’dan Icardi’ye geçmiş olsun mesajı geldi! Sosyal medyadan böyle paylaştı

Wanda Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile sevgili olduğunu açıklaması şoke etkisi yaratmıştı. Özel hayatında sorunlar yaşayan yıldız golcü üzerine bir de Tottenham maçında sakatlanmıştı. Kritik maçta sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Icardi cephesinden kötü haberler gelmişti. SAKATLIK NEDENİYLE BU SEZONU KAPATTI Galatasaray'dan yapılan açıklamada 'Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.' denilmişti. Yıldız golcü, Tottenham maçındaki talihsizlik sakatlık sonrası bu sezonu kapattı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile çalkantılı bir evliliği olan Wanda Nara, yine adından söz ettirdi. Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan Nara, ünlü rapçi L-Gante ile çok samimi bir şekilde bir video yayınlamıştı. Rapçi L-Gante ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan Nara'nın elindeki kırmızı güller dikkatlerden kaçmadı. NARA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Wanda Nara, Icardi'ye sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Nara'nın yıldız futbolcuya gönderdiği mesajda şu ifadelerin yer aldığı görüldü: Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayam. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin. ICARDİ'NİN YAZDIĞI MESAJLAR DA GÖRÜLDÜ Icardi'nin sakatlık öncesi eşine attığı son mesaj da ekran görüntüsünde görüldü. '...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yapabilirdim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım.'