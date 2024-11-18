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X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

X- Factor Star Işığı yarışmasıyla adını duyuran ve sesiyle büyüleyen Ferah Zeydan'ı gören tanıyamıyor. Yarışmanın ardından 70 kilo veren Zeydan'ı görenler gözlerine inanamıyor...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 08:48
X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı.

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