X-Factor yarışmasının efsanesini gören tanıyamıyor! 70 kilo veren Ferah Zeydan’ı siz bir de şimdi görün…

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali... Zeydan'ın özellikle 'şarkılarımı daha duygulu okumak için sevgilimi aldattım' sözleri çok konuşulmuştu. Eski sevgilisinin bu durumdan haberi olmadığını belirten Zeydan'ın açıklaması sosyal medyada da olay olmuştu. Zeydan'ın paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ferah Zeydan şimdilerde 30 yaşında. Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Ferah Zeydan Ferah Zeydan Ferah Zeydan Ferah Zeydan Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinderol aldı. İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, '48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na 'Nereden nereye', 'Çok güzelsin', '20 yıl geri gittiniz' yorumları yapıldı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları... 2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat olan ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatmıştı. 'CEBİMDE 3 TL KALMIŞTI' Hayatın tüm zorluklarını yaşadığı söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: 'Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu. 'DİBE VURDUM, SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM' Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum.' İki yıl önce 15 kilo verip incecik olan Büşra Pekin, 'Dilberay' filmi için aldığı 9 kiloyu kısa sürede verdi. All dergisine konuşan oyuncu kilo vermek isteyenlerin önce kendisine inanması gerektiğini söyledi. 'SİHİRLİ BİR DEĞNEK SÖZ KONUSU DEĞİL' Pekin 'Sihirli bir değnekle zayıflamak diye bir şey söz konusu değil.' 'Sağlıksız verilen kiloların sonra daha büyük zarar verdiğini defalarca gördük' dedi. Ünlü oyuncu Büşra Pekin'in dönüşü muhteşem oldu. İşte Büşra Pekin'in son hali... Doha'ya giden Büşra Pekin 'Yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi' notuyla paylaşım yapmıştı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında kilolu haliyle hatırlanan Büşra Pekin, son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu. Ünlü oyuncu Büşra Pekin görenleri şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan oyuncu 'Size neler oldu böyle?' sorusuna daha önce böyle cevap vermişti: 6 ayda 15 kilo verdim. Göğüs küçültme ameliyatı geçirdim. Botoks yerine saç örgüsü yapıyorum. Örgüyü sıkı şekilde geriye toplayınca yüz geriliyor, botoks etkisi yaratıyor. Saç rengimi ve modelini değiştirdim. Yüzümde dolgu, burnumda ya da dişimde estetik yok. BÜŞRA PEKİN KİMDİR? 30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de 'Havuçlu Anne'dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Pekin, şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filmindeki başarılı performansıyla gündemde yer alıyor. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da bir balıkçıda görüntülendi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Avşar ve Çilingiroğlu, aile pozu verdi. Hülya Avşar, önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da yemek yerken görüntülendi. Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar ile futbol yorumcusu Çilingiroğlu, son olarak Zehra ile birlikte Tarabya'da yer alan bir balık restoranından çıkarken objektiflere takıldı. 'AİLE POZU VERELİM' Çıkışta muhabirlerin poz isteğini geri çevirmeyen Çilingiroğlu, 'Hülya, gelin bir aile pozu verelim' ifadelerini kullandı. Pozlarını veren aile, sonrasında kişisel araçlarına bindi. Mekan çıkışlarında gazetecilerle sohbet etmeyi seven ünlü sanatçı bu kez havasında değildi. Hızlı adımlarla aracına yönelen Avşar, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak istemediğini şu sözlerle açıkladı: 'Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim, sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda.' Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle sık sık paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda kızı Zehra ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. 'KİME BENZİYOR?' Instagram hesabında 59,1 bin takipçisi bulunan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ile golf sahasında verdiği poza, 'Kime benziyor?' mesajını yazmıştı. Çilingiroğlu'nun eski eşi, Hülya Avşar ise sosyal medyayı ikiye bölen bu soruya kayıtsız kalamayarak ve 'Bana' yorumunu yapmıştı. Fotoğrafa çok sayıda yorum gelirken, Zehra Çilingiroğlu'nu annesi ve babasının yanı sıra babaannesine benzeten kullanıcılar da olmuştu. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor… KİCK BOKS SEVİYOR Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu gibi iyi bir golfçü olma yolunda. Ama asıl tutkusu; kick boks. 2013'ten beri özel ders alan Çilingiroğlu, sıkı çalışıyor. Zehra Çilingiroğlu, hocasıyla birlikte her gün 2 saat antrenman yapıyor. Zehra Çilingiroğlu yorulmak bilmiyor. Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, annesinin değil babasının izinden gidiyor. Anlaşılan Zehra, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar vermiş. Kaya Çilingiroğlu golf sporunda birçok başarıya imza atmıştı, bakalım Zehra da golf turnuvalarında kupalar kaldırabilecek mi? Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu alışveriş yapmayı sevenlerden. Zehra Çilingiroğlu'nun AVM stiline övgüler yağdı... Sık sık alışveriş turuna çıkan ve dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Çilingiroğlu, sede şıklığıyla dikkat çekiyor... Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile abla kardeş pozu verdi. Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyatarak imaj değişikliğine gitmişti. Çilingiroğlu'nun yeni imaj stili hakkında hayranları birçok yorumda bulunmuştu. Kimi takipçileri yeni halini beğenirken kimi hayranları ise bu tarzı beğenmediklerini ifade etti. İşte Çilingiroğlu'na takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları: - 'Rengi kötü, modeli güzel' - 'Çok olgun göstermiş yeni saç modeli' - 'Rengi olmamış, kendisi çok güzel' - 'Niye bu kız yaşından fazla gösteriyor anlamıyorum' - 'Zehra Çilingiroğlu nerede?' - 'Değişim her zaman için iyidir' ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR? Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998 yılında doğdu. Annesi Hülya Avşar ile birlikte İstanbul'da yaşayan Zehra, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra burada da mimarlık okumaya başlamıştır. Baba tarafı Trabzon Sürmene, anne tarafından ise Ardahan'lı olan Zehra Çilingiroğlu aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. İŞTE ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN DİKKAT ÇEKEN SON HALİ! FİT HALİ GÖZ KAMAŞTIRDI! Seren Serengil geçtiğimiz yıllarda balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu. EMEL MÜFTÜOĞLU Şarkıcı Emel Müftüoğlu 80 kiloya çıkınca 1.5 yıl önce modaya uyup mide küçültme ameliyatı olmuştu. Emel Müftüoğlu incecik görüntüsüyle büyük beğeni topluyor. 30 kilo verdiği söylenen Emel Müftüoğlu, 'Yemeğe anormal düşkün biriydim. Şimdi çok sevdiğim tatlılar bile bana zehir gibi geliyor. Şekerle tüm bağımı kestim' dedi. Şarkıcı Emre Aydın geçen sene evlendiği Eda Köksal sayesinde 14 kilo verdi. 85 kilodan 71 kiloya düştü. Emre Aydın ''Eşimin desteği ile eski kiloma kavuştum. Bana her gün spor yaptırıyor. tüm diyet yemeklerimi kendisi hazırlıyor'' dedi. Işın Karaca şöhretinin ilk yıllarında sahnelerin güçlü sesi ama kilolu yıldızıydı. Bir gün kızı Mia için kilo vermeye karar verdi. İnaılmaz bir azimle zayıflamaya başladı. Kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir Işın Karaca vardı karşımızda. O da bir zamanlar kilolu bir ünlüydü! Sahnede daha rahat etmek istedi. Fatih Ürekgeçirdiği mide ameliyatından sonra 98 kilodan 75 kiloya düştü. Şarkıcı Ziynet Sali'yi hep güzelliği, güzel sesi ve düzgün fiziği ile biliriz. Bir zamanlar 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü biliyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Oyuncu Pelin Öztekin 153 kiloya çıkınca 2015'te mide ameliyatı olmuştu. İki yılda 90 kilo verip 63'e düştü. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, son görüntüsüyle kendine hayran bıraktırıyor. Türkiye'nin en güzel mankenlerinden Tülin Şahin'in değişimi de şaşırtıcı... İşte şimdi neredeyse sıfır beden gibi gözüken Tülin Şahin'in yıllar önceki hali... Tülin Şahin'in 65-70 kiloluk halini bilmiyor olabilirsiniz. Tülin Şahin, bu fotoğrafta bambaşka biri gibi gözükmüyor mu? Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Mart 2016'da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53'e kadar indi. Gülşah Saraçoğlu 'Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' sorusuna şu cevabı verdi: Atv'deki 'Seven Ne Yapmaz'da oynayan Şeyla Halis ise 1 yılda 40 kilo verdi. Oyuncunun mide ameliyatı olduğu iddia edildi. Ancak Şeyla Halis ''Diyet ve sporla zayıfladım. Ameliyat olmadım'' dedi. Okan Karacan mide küçültme ameliyatı sonrasında günden güne eriyor. Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atılan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak oyunculuğu düşünmediğini açıklamıştı. Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulan Okan Karacan, geçtiğimiz yaz eşi Zeynep Karacan ile Alaçatı'daydı. 140 kilodan 80 kiloya düştüğünü söyleyen Karacan 'Artık rahatça gezebiliyorum' dedi. 'Ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum' 140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, 'Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum' diye konuştu. Yaşam tarzını baştan aşağı değiştirdi Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, 'Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum' dedi. Opera sanatçısı Hakan Aysev bir zamanlar çok kiloluydu. Ama geçirdiği mide ameliyatı ve dikkat etmesi sonucu kilo vererek hayatı değişti. Oyuncu Ümit Erdim de azimle kilo verip yepyeni bir görünüme kavuşanlardan. Ümit Erdim'in de yaşadığı değişim inanılmaz.