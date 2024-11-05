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Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

'Yabancı Damat' bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle sosyal medyada trend oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan çocuk yıldız şimdilerde yakışıklı bir delikanlı… Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" oyuncularıyla gündem oldu. Yabancı Damat'ın 'Mustafa'sı kocaman delikanlı oldu. Ozan Uğurlu, görenleri şoke etti. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı çok değişti. İşte bir dönemin çok konuşulan çocuk oyuncusunun son hali…

Giriş Tarihi: 05.11.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:47
Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin olduğu Yabancı Damat, şimdilerde oyuncularının değişimiyle gündemde. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle ilgi odağı oldu…

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

Şimdilerde 32 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.

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