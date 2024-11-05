Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı değişimiyle çok konuşuldu! Tanımak artık çok zor!

'Yabancı Damat' bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle sosyal medyada trend oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan çocuk yıldız şimdilerde yakışıklı bir delikanlı… Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" oyuncularıyla gündem oldu. Yabancı Damat'ın 'Mustafa'sı kocaman delikanlı oldu. Ozan Uğurlu, görenleri şoke etti. Bir zamanların haylaz Mustafa Can'ı çok değişti. İşte bir dönemin çok konuşulan çocuk oyuncusunun son hali…