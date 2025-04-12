Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin olduğu Yabancı Damat, şimdilerde oyuncularının değişimiyle gündemde. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle ilgi odağı oldu... Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu. Şimdilerde 32 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız. İşte sosyal medyada olay olan bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali... İşte sosyal medyada olay olan bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali... İşte sosyal medyada olay olan bir dönemin çocuk yıldızı Yabancı Damat'ın Mustafa'sının son hali... Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ozan Uğurlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ozan Uğurlu, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Ozan Uğurlu'yu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 40 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü. 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü... İbo, '12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım' diye konuştu. İŞTE KÜÇÜK İBO'NUN SON HALİ KÜÇÜK İBO KİMDİR? Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti. Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye'de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı. 1996 yılında Ayrılık Acısı, 1997 yılında Hasret Sona Erdi Bugün, 1998 yılında Yüreğim Yanıyor, 2000 yılında Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004 yılında Hancı ve 2009 yılında Sahnede albümlerini çıkaran ünlü isim, son olarak 2013 yılında Nerdesin adlı parçayı sevenleriyle buluşturmuştu. Küçük yaşta şöhret olan diğer isimleri sizler için derledik... Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali... MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' Batuhan Karacakaya oldu. Son olarak sevilen yarışma programı Survivor'a katılan Bülent Karacakaya'nın son hali merak edildi. İşte bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın son hali. Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 90'lı yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali ... 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. O dönemler küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisi toplayan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde ise güzelliği ile herkesi büyülüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni alan Kurtulmuş, şu an herhangi bir dizi ya da film projesinin içinde bulunmuyor. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner, oyunculuktan daha çok sosyal medya içerikleriyle göz önünde olmayı tercih ediyor. Jennifer Boyner, son olarak iddialı bordo elbisesi ile yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya övgüler yağdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldız Jennifer Boyner'in değişimi ... Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali… 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini hayat veren Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali... ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali... Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor. Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı. Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdilerde 33 yaşında. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali... Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Emir Berke Zincidi paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Leylifer Kızgınyürek, İzmir'de ailesiyle yaşıyor. Lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor. Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor.