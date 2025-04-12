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Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Özgür Çevik, Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisinin çocuk oyuncularından Ozan Uğurlu'nun son hali sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:43
Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin olduğu Yabancı Damat, şimdilerde oyuncularının değişimiyle gündemde. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle ilgi odağı oldu…

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sıydı... Ozan Uğurlu’yu bir de şimdi görün!

Şimdilerde 32 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.