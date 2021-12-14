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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Son olarak "Yeşilçam" dizisiyle dijital bir platformda boy gösteren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir televizyon dizilerinde yer almıyor. Ekranlardan uzak kalan Ulusoy'un neler yaptığı merak ediliyor, sevenleri tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncu son olarak toplu bir fotoğraf karesinde ortaya çıktı. Aldığı kilolarla dikkatleri çeken Ulusoy'u görenler gözlerine inanamadı. İşte Çağatay Ulusoy'un şaşkına çeviren değişimi...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 12:43
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal, Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimini görenler gözlerine inanamadı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Survivor All Star kadrosuna yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi:

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