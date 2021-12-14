Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla gündemde! Görenler değişimine inanamadı...

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal, Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle sevenlerini şaşırttı.
Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimini görenler gözlerine inanamadı.
Survivor All Star kadrosuna yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi: