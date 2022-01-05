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Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz'ün aşk bombası magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise'den sonra gönlünü genç oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e kaptırdı. Magazin kulislerinde Kaan Yıldırım ve Tuğçe Açıkgöz'ün iki aydır birlikte olduğu konuşuluyor. Tuğçe'nin, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adım Açıkgöz seviyor" yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:46
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Hadise ile ayrıldıktan sonra kendi köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan Kaan Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

İddialara göre Kaan Yıldırım, oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Bu dedikodular sonrası sosyal medyada "Adım Açıkgöz seviyor" yorumları yapıldı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Hadise ile ayrıldıktan sonra kendini işlerine veren Kaan Yıldırım aşk orucunu bozdu.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Kaan Yıldırım kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor. Bilan Özcan'ın iddiasına göre Tuğçe Açıkgöz, Kaan gibi oyuncu.

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