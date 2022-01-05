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Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım aradığı aşkı en sonunda buldu! Gönlünü oyuncu Tuğçe Açıkgöz’e kaptırdı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile Tuğçe Açıkgöz'ün aşk bombası magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi. Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise'den sonra gönlünü genç oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e kaptırdı. Magazin kulislerinde Kaan Yıldırım ve Tuğçe Açıkgöz'ün iki aydır birlikte olduğu konuşuluyor. Tuğçe'nin, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adım Açıkgöz seviyor" yorumları yaptı.