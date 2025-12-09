Trend Galeri Trend Magazin Anjiyo olmuştu! Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı: "Fazla abartıldı"

79 yaşındaki usta oyuncu Halil Ergün'ün anjiyo olduğu öğrenilmişti. Sevenlerini korkutan Ergün, son sağlık durumunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:00
Usta oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki sanatçının, yapılan kontrollerde kalp ana damarlarından birinde ciddi daralma olduğu belirlenmişti Doktorların hızlı müdahalesiyle Ergün'e stent takılarak tıkanıklık giderilmişti.

Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde izleyiciyle buluşan Halil Ergün'ün operasyonunun başarılı geçtiği, sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Sanatçının tedbir amacıyla bir gece boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Ergün'ün yakın çevresi, usta oyuncunun durumunun stabil olduğunu, sürecin doktorların kontrolünde ilerlediğini ifade etti. Sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek yağdırdı.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI: "FAZLA ABARTILDI"

Anjiyo olarak sevenlerini korkutan Halil Ergün'ün bir filmin galasına katıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren usta oyuncu, "İyiyim zaten biraz fazla abartıldı." dedi.

ARKADAŞININ ISRARI HAYATINI KURTARDI!

Ergün geçtiğimiz günlerde bir başka açıklama yaparak, "Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikayetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı. Ergün yapmış olduğu bu açıklamayla düzenli kontrolün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Birçok film projesinde yer alan Halil Ergün, en çok 'Yaprak Dökümü'ndeki karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi hatırlanmaya devam eden Ergün son olarak yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

"EVİM MÜZE OLSUN"

Bir YouTube kanalına katılan Ergün vasiyetini açıkladı. Usta oyuncu evinin müze olmasını istediğini söyleyerek, "Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim." ifadelerini kullandı.

Peki Halil Ergün'ün sanatla iç içe olan evini görmüş müydünüz?

Sevilen oyuncu Halil Ergün'ün evi, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı 4 katlı villası görenleri hayrete düşürdü. Resme oldukça düşkün olan ünlü ismin evi de adeta bir sanat galerisini andırıyor. Salonun duvarları tablolarla dolu olan ünlü isim dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış.

Sanat kadar anılarına da düşkün olan Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış.

Boğaz manzarasına sahip 4 katlı villada İstanbul'un keyfini süren ünlü oyuncu bahçesiyle de kendisi ilgileniyor.

Sanata olan düşkünlüğü evinin bir katını ayırdığı tablolarla da net olarak hissediliyor.

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü.

Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tatlıtuğ ve Dizer'in birlikte yaşadığı ev ise tasarımı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Stil danışmanı Başak Dizer'in özgün tarzı, yaşam alanlarına da yansımış durumda.

Moda dergisinden fırlamış izlenimi veren ev, özel tasarım oturma grupları ve özenle seçilmiş mobilyalarıyla bambaşka bir atmosfere kavuştu.

Ayrıca özenle seçilen tablolar ve aksesuarlar, evin atmosferine bambaşka bir enerji katarak genel aurasını tamamen değiştirmiş.

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların kusursuz uyumu dikkatleri üzerine çekti. Bu karşıt dokuların bir araya gelişi, yaşam alanına hem sıcak hem de stil sahibi bir karakter kazandırmış.

Evin dekorasyonunda pop-art dokunuşlar ile doğadan ilham alan eğlenceli ve renkli parçalar tercih edilmiş.

Pop-art tarzının en çarpıcı örneklerinden biri ise koridor bölümünde karşımıza çıkıyor.

Koridorda yer alan pembe ayna ise sosyal medyada en çok ilgi gören detaylardan biri oldu. Renkli ve iddialı tasarımıyla dikkat çeken ayna, görenlerden tam not aldı.

Oturma odasında çizgili bir koltuğa yer veren çift, dikdörtgen cam sehpa seçimiyle mekana modern bir dokunuş ekledi.