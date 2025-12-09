Anjiyo olmuştu! Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı: "Fazla abartıldı"

ARKADAŞININ ISRARI HAYATINI KURTARDI!

Ergün geçtiğimiz günlerde bir başka açıklama yaparak, "Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikayetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim" ifadelerini kullanmıştı. Ergün yapmış olduğu bu açıklamayla düzenli kontrolün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.