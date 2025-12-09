Anjiyo olmuştu! Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı: "Fazla abartıldı"

Usta oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki sanatçının, yapılan kontrollerde kalp ana damarlarından birinde ciddi daralma olduğu belirlenmişti Doktorların hızlı müdahalesiyle Ergün'e stent takılarak tıkanıklık giderilmişti. Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde izleyiciyle buluşan Halil Ergün'ün operasyonunun başarılı geçtiği, sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Sanatçının tedbir amacıyla bir gece boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı belirtildi. Ergün'ün yakın çevresi, usta oyuncunun durumunun stabil olduğunu, sürecin doktorların kontrolünde ilerlediğini ifade etti. Sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek yağdırdı. SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI: 'FAZLA ABARTILDI' Anjiyo olarak sevenlerini korkutan Halil Ergün'ün bir filmin galasına katıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren usta oyuncu, 'İyiyim zaten biraz fazla abartıldı.' dedi. ARKADAŞININ ISRARI HAYATINI KURTARDI! Ergün geçtiğimiz günlerde bir başka açıklama yaparak, 'Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikayetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim' ifadelerini kullanmıştı. Ergün yapmış olduğu bu açıklamayla düzenli kontrolün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI! Birçok film projesinde yer alan Halil Ergün, en çok 'Yaprak Dökümü'ndeki karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi hatırlanmaya devam eden Ergün son olarak yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. 'EVİM MÜZE OLSUN' Bir YouTube kanalına katılan Ergün vasiyetini açıkladı. Usta oyuncu evinin müze olmasını istediğini söyleyerek, 'Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim.' ifadelerini kullandı. Peki Halil Ergün'ün sanatla iç içe olan evini görmüş müydünüz? Sevilen oyuncu Halil Ergün'ün evi, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı 4 katlı villası görenleri hayrete düşürdü. Resme oldukça düşkün olan ünlü ismin evi de adeta bir sanat galerisini andırıyor. Salonun duvarları tablolarla dolu olan ünlü isim dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış. Sanat kadar anılarına da düşkün olan Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış. Boğaz manzarasına sahip 4 katlı villada İstanbul'un keyfini süren ünlü oyuncu bahçesiyle de kendisi ilgileniyor. Sanata olan düşkünlüğü evinin bir katını ayırdığı tablolarla da net olarak hissediliyor. Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yolları, 2008 yılında Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Set ortamında başlayan arkadaşlıkları zamanla derinleşerek güzel bir aşka dönüştü. Ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının ardından fazla zaman geçmeden evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tatlıtuğ ve Dizer'in birlikte yaşadığı ev ise tasarımı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Stil danışmanı Başak Dizer'in özgün tarzı, yaşam alanlarına da yansımış durumda. Moda dergisinden fırlamış izlenimi veren ev, özel tasarım oturma grupları ve özenle seçilmiş mobilyalarıyla bambaşka bir atmosfere kavuştu. Ayrıca özenle seçilen tablolar ve aksesuarlar, evin atmosferine bambaşka bir enerji katarak genel aurasını tamamen değiştirmiş. Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların kusursuz uyumu dikkatleri üzerine çekti. Bu karşıt dokuların bir araya gelişi, yaşam alanına hem sıcak hem de stil sahibi bir karakter kazandırmış. Evin dekorasyonunda pop-art dokunuşlar ile doğadan ilham alan eğlenceli ve renkli parçalar tercih edilmiş. Pop-art tarzının en çarpıcı örneklerinden biri ise koridor bölümünde karşımıza çıkıyor. Koridorda yer alan pembe ayna ise sosyal medyada en çok ilgi gören detaylardan biri oldu. Renkli ve iddialı tasarımıyla dikkat çeken ayna, görenlerden tam not aldı. Oturma odasında çizgili bir koltuğa yer veren çift, dikdörtgen cam sehpa seçimiyle mekana modern bir dokunuş ekledi. Aydınlatma tercihleri de evin atmosferine büyük katkı sağlıyor. Hem sıcak bir ambiyans oluşturan hem de dekorasyonu öne çıkaran bu ışıklandırmalar, görenlerden tam puan alıyor. Geniş balkonlarını rahat bir koltuk takımıyla tamamlayan çift, bu alanda gri tonlarında şık bir oturma grubu tercih etmiş. Böylece hem modern hem de konforlu bir dış mekan atmosferi oluşturmuşlar. İşte ünlü çiftin evinden kareler! Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, mesleki başarılarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündemin merkezine oturuyor. Çağla Şikel'in iki oğluyla birlikte kaldığı 9 odalı lüks villası da takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Güzel sunucunun sade ve şık tonlarla dekore edilen mutfağı, takipçilerinden tam not aldı. ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ... 1974 yapımı Kaynanalar dizisi, dönemin televizyon tarihine damga vurmuş ve hafızalarda taze bir yer edinmişti. Defne Yalnız, uzun yıllar boyunca ekranlarda iz bırakan kariyerinin ardından eviyle de ilgi odağı oldu. İşte usta oyuncunun evinden kareler... 77 yaşındaki oyuncunun evinin duvarları, hayatı boyunca biriktirdiği anılarla dolup taşarken, birçok fotoğraf ve albüm de bu duvarları süslüyor. Yalnız ayrıca, kaybettiği merhum eşi ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mete Sezer'in fotoğraflarını da duvarlarda yer vermiş. Defne Yalnız, geçmiş yıllara ait kıyafetleriyle sunucuya ve izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evlerini yeniden dekore ettirdi. Sosyal medyada evlerinin yeni halini paylaşan çift kısa sürede gündem oldu. 500 BİN LİRA HARCADILAR Çiftin evleri için 500 bin lirayı gözden çıkarttı. EVİNİN YENİ KÖŞELERİNDEN PAYLAŞIM Ünlü çiftten Neslihan Atagül, evinin iki köşesinden paylaşım yaptı. Bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Tamer Levent'in sanat kokan evi sosyal medyada dikkat çekti. Evin bembeyaz duvarlarını süsleyen birbirinden değerli tablolar, dikkat çeken aksesuarlar ve klasik mobilyalar izleyicileri büyüledi. Evin en dikkat çekici parçalarından biri ise zarif vitrin ve antika masa… Nesiller boyu korunan bu eşyalar, aile için hem hatıra hem de manevi bir değer taşıyor. Sanatçının kütüphanesi ise bambaşka bir dünya sunuyor. Kitapların arasında kaybolduğunuzda, buranın yalnızca bir çalışma alanı değil; aynı zamanda bir sanat galerisi ve düşünce atölyesi olduğunu hissediyorsunuz. Özenle seçilmiş tablolar, dekoratif objeler ve düzenli raflar, sanatçının estetik bakış açısını yansıtıyor. 2008-2012 yılları arasında ekranlarda oynanan Akasya Durağı dizisi, hala hafızalarda taze bir yer ediniyor. Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın ve Zeki Alasya gibi oyuncuların yer aldığı dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Ayça İnci de başarılı performansı ile dikkat çekmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan İnci son olarak katıldığı bir televizyon porgramında ortaya çıktı. 3+1 evinin kapılarını açan güzel oyuncu, manzarasıyla da beğeni topladı. İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi. 4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU! Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi. Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı. Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı. Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutan Settar Tanrıöğen, bu kez eviyle gündeme geldi. Usta oyuncu 2+1 dairede mütevazı bir hayat yaşıyor. İstanbul'a geldikçe 2 oda 1 salon evini kullanan usta oyuncu aslında Kocaeli Kandıra'da kalıyor. Evini öğrencilik yılları için kızına alan Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldikçe bu evde kalıyor. Salona girer girmez toprak tonlardaki köşe koltuk dikkat çekiyor. Karşısında beyaz büyük bir ünite, onlarca kitap, fotoğraf ve hatıra objeleri bulunuyor. Yatak odası, çift kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvardaki dekoratif süslerle oldukça minimal bir şekilde dekore edilmiş. Eski milli futbolcu Yılmaz Vural, şimdi teknik direktörlük yaparak adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı işe imza atan eski futbolcu, son olarak eviyle dikkat çekti. Yılmaz Vural'ın Alaçatı'da bulunan 2 katlı lüks evi görenleri hayrete düşürdü. İŞTE YILMAZ VURAL'IN MİLYONLUK YUVASI! İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri! Türk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Berdan Mardini, son zamanlarda iş hayatıyla dikkatleri çekiyor. Başarıyla ilerleyen kariyerinin ardından, son dönemde büyük yatırımlara imza atan Mardini, 120 milyon TL'ye kozmetik fabrikası kurarak yeni bir iş koluna el atmıştı. 7 yılın sonunda hayaline kavuşan ünlü türkücü, o anları da sevenleriyle paylaşmıştı. Berdan Mardini son olarak, kralların malikanesini aratmayacak eviyle adından söz ettirdi. İŞTE BERDAN MARDİNİ'NİN 'BEYAZ KÖŞKÜ'! Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti. Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu. İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ! Müziği ve samimi açıklamalarıyla son günlerde gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler de, dikkat çekmeye devam ediyor. Roman müziğinin sevilen isimlerden olan Kobra Murat, son olarak bir televizyon programına konuk olarak evinin kapılarını açtı. Başarılı şarkıcının 5 katlı saray yavrusu ve altın varaklı işemeli eviyle gündem oldu. İŞTE KOBRA MURAT'IN LÜKS EVİ... Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor. Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün. 'BÖYLE SAMİMİ HAYATLARI ÖZLEDİK' Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı. SERENAY SARIKAYA Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya 'Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum 'diyor. LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, 'Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!' diye konuştu. Ünlü oyuncu 'Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum' ifadelerini kullandı. Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, 'Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum' dedi. 'EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR' Serenay Sarıkaya 'Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor –zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu.' ifadelerini kullandı. OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK OYUNCU FEYZA CİVELEK ŞARKICI BAYHAN Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Siyah tonlarının hakim olduğu evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça dikkat çekiciydi... Oldukça sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. NADİDE SULTAN 'Konyalım' şarkısıyla hafızalarda yer edinden şarkıcı Nadide Sultan, mütevazi evi ile çok beğenildi. NADİDE SULTAN VE EVİ SEDA ÜREN Türk müziğinin sevilen sanatçılarından olan Seda Üren'in beyazlarla kaplı evi dikkat çekiyor. SEDA ÜREN VE EVİ SEREN SERENGİL Paylaşımlarıyla her daim çok konuşulan Seren Serengil bu sefer de saray yavrusu eviyle adından söz ettirdi. SEREN SERENGİL VE LÜKS EVİ FAHRİYE EVCEN Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor. FAHRİYE EVCEN VE LÜKS EVİ YASEMİN ÖZİLHAN Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlülerden! Sosyetenin ünlü ismi İzzet Özilhan'la hayatını birleştiren Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı evleriyle ilgi odağı oldu. İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN LÜKS EVİ ŞARKICI EGE Ünlü sanatçı Ege'nin yalnız yaşadığı 2+1'lik mütevazı evi gündem oldu. Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi. '22 YILDIR EV ARIYORUM' Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, 'Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim.' dedi. SAFİYE SOYMAN Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, boğaz manzaralı evi ile beğeni topluyor. Gri ağırlıklı evini paylaşan Soyman, sevenlerinin beğenisini kazandı. İŞTE SAFİYE SOYMAN VE LÜKS EVİ