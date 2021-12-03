Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla beğeni topladı.
Deniz, paylaşımına ''Yaz gelsin' storylerini başlatıyorum o zaman' notunu düştü.
Vatanım Sensin dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Deniz, Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.
Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.