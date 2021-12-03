Trend Galeri Trend Magazin Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:03
Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla beğeni topladı.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Deniz, paylaşımına ''Yaz gelsin' storylerini başlatıyorum o zaman' notunu düştü.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Vatanım Sensin dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Deniz, Aşk 101 dizisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz fit haliyle göz kamaştırıyor! Herkes onu konuşuyor!

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun, Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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