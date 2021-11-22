Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından sadece kısa süreli olarak setlere dönmüştü.
Şimdilerde Instagram'da modellik ve stil danışmanlığı yapan Özilhan'ın göz önünde bulunmayan kardeşi Tamer Ergene, görenleri şaşırttı.
Sosyal medya hesabından doğa fotoğrafları paylaşan Tamer Ergene'nin kız kardeşine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Yasemin Özilhan ile zaman zaman birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Ergene'nin pozlarına beğeni yağıyor.
İşte Yasemin Özilhan ve kardeşi Tamer Ergene!