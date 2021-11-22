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Yasemin Özilhan'ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin son olarak erkek kardeşi Tamer Ergene ile fotoğrafları ortaya çıktı. İkilinin benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 12:46
Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından sadece kısa süreli olarak setlere dönmüştü.

Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Şimdilerde Instagram'da modellik ve stil danışmanlığı yapan Özilhan'ın göz önünde bulunmayan kardeşi Tamer Ergene, görenleri şaşırttı.

Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Sosyal medya hesabından doğa fotoğrafları paylaşan Tamer Ergene'nin kız kardeşine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Yasemin Özilhan ile zaman zaman birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Ergene'nin pozlarına beğeni yağıyor.

Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

İşte Yasemin Özilhan ve kardeşi Tamer Ergene!

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