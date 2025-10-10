Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ameliyat oldu. İbrahim Tatlıses'in gelini, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:06
İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda birleşerek hayatını birleştirmişti.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Çift, mutluluklarını 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla perçinledi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Ünlü çift, oğullarına Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

İkizlerinin sağlık sorunlarıyla zorlu bir süreç yaşayan çift, daha sonra güzel haberlerle takipçilerini sevindirmişti. Ancak bir süredir sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdüren aile, bu kez Yasemin Şefkatli'nin yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

AĞLAYARAK PAYLAŞIM YAPTI!

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında paylaştığı gözyaşları içindeki bir fotoğrafıyla yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SANDI GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktı. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım" yazdı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

"BİR SÜRE KUCAK YOK"
Oğluyla paylaşım yapan Şefkatli, "Bir süre kucak yok... Ağır kaldırmamam gerekiyormuş... 'Bunu mu taktın?' diyeceksiniz. Nedense bir tek bunu taktım" dedi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

AMELİYAT İÇİN TARİH VERDİ
Şefkatli son yaptığı paylaşımda ise, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıkladı.

Yasemin Şefkatli ameliyat oluyor! "Allah başka dert vermesin" | Video

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.

Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Çiftin paylaşımları sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce de ikizlerinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla endişelendiren ikilinin oğullarından güzel haber gelmişti.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Öte yandan Oğulları Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

İDO TATLISES İKİZLERİN SAĞLIK SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU
İdo Tatlıses, katıldığı bir programda, "Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

"EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ"
Bu süreçte annesi Derya Tuna'nın desteğini de anlatan İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü. Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

YASEMİN ŞEFKATLİ DE, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATMIŞTI

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlatmıştı; "Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da.

İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba."