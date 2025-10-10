İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

"EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ"

Bu süreçte annesi Derya Tuna'nın desteğini de anlatan İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü. Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.