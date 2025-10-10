İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare geldi

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda birleşerek hayatını birleştirmişti. Çift, mutluluklarını 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla perçinledi. Ünlü çift, oğullarına Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdi. İkizlerinin sağlık sorunlarıyla zorlu bir süreç yaşayan çift, daha sonra güzel haberlerle takipçilerini sevindirmişti. Ancak bir süredir sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdüren aile, bu kez Yasemin Şefkatli'nin yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. AĞLAYARAK PAYLAŞIM YAPTI! Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında paylaştığı gözyaşları içindeki bir fotoğrafıyla yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmıştı. ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SANDI GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI 'BİR SÜRE KUCAK YOK' AMELİYAT İÇİN TARİH VERDİ İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi. SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI Çiftin paylaşımları sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce de ikizlerinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla endişelendiren ikilinin oğullarından güzel haber gelmişti. Öte yandan Oğulları Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti. Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu. 'BEKLERKEN ÇILDIRDIK' Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına 'Şükür... Beklerken çıldırdık' notunu düşmüştü. 'BİTTİ, GİTTİ DİYELİM' Ünlü isim, 'Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim' ifadelerini kullanmıştı. İDO TATLISES İKİZLERİN SAĞLIK SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU 'EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ' YASEMİN ŞEFKATLİ DE, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATMIŞTI Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlatmıştı; 'Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da. Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba.'