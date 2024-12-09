Trend Galeri Trend Magazin Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli mutlu beraberliklerini ikiz bebeklerinin gelişiyle perçinlediler. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü çift, ikiz bebeklerinin yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşımlar geldi. İdo Tatlıses paylaşımına "Bunlar hep hayaldi darısı başıma Amin" notu eklerken eşi Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi. Şefkatli eşine karşılık "Ayyy dün gece zorlu bir mücadele verdik uyumak için bunu görünce eridim" paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 08:01
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten yeni paylaşımlar geldi. İkizlerin son hali sosyal medya ilgi odağı oldu.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

Sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Yasemin Şefkatli, Emir ve Ayel ile ilgili merak edilen konuyu ilk kez yanıtlamıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, son paylaşımıyla gülümsetti. Derya Tuna'nın İbrahim Ayel paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti. İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kare gelmişti.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından "Bu hafta" notu ile ikizleri ve eşi İdo Tatlıses ile pozlarını paylaşmıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA