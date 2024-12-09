Trend Galeri Trend Magazin Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni paylaşımlar geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir kalpleri ısıttı!

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli mutlu beraberliklerini ikiz bebeklerinin gelişiyle perçinlediler. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü çift, ikiz bebeklerinin yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşımlar geldi. İdo Tatlıses paylaşımına "Bunlar hep hayaldi darısı başıma Amin" notu eklerken eşi Yasemin Şefkatli'den yorum gecikmedi. Şefkatli eşine karşılık "Ayyy dün gece zorlu bir mücadele verdik uyumak için bunu görünce eridim" paylaşımı yaptı.