Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! 'Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu'

İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli yeni bir paylaşım yaptı. Yasemin Şefkatli, anneannesi, ikiz bebekleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Yasemin Şefkatli'nin paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.