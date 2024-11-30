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Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! 'Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu'

İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli yeni bir paylaşım yaptı. Yasemin Şefkatli, anneannesi, ikiz bebekleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Yasemin Şefkatli'nin paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:01
Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli bu kez anneannesinin karesine yer verdi.

Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

Sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Yasemin Şefkatli, Emir ve Ayel ile ilgili merak edilen konuyu ilk kez yanıtlamıştı.

Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, son paylaşımıyla gülümsetti. Derya Tuna'nın İbrahim Ayel paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti. İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kare gelmişti.

Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından "Bu hafta" notu ile ikizleri ve eşi İdo Tatlıses ile pozlarını paylaşmıştı.

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