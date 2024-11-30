Yasemin Şefkatli sosyal medyadan açıkladı! ’Ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu’

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli bu kez anneannesinin karesine yer verdi. Sevimli ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Yasemin Şefkatli, Emir ve Ayel ile ilgili merak edilen konuyu ilk kez yanıtlamıştı. İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, son paylaşımıyla gülümsetti. Derya Tuna'nın İbrahim Ayel paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti. İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kare gelmişti. Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından 'Bu hafta' notu ile ikizleri ve eşi İdo Tatlıses ile pozlarını paylaşmıştı. İşte beğeni yağan aile pozu... Minik ikizlere, annelerinin takipçilerinden 'Dünyanın en tatlı meyveleri' 'Büyüdükçe sana benziyorlar' yorumları geldi. İBRAHİM AYEL ADININ HAKKINI VERİYOR Gazete Magazin'in haberine göre; ikiz oğulları hakkında konuşan Yasemin Şefkatli, şu ifadeleri kullanmıştı: 'Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?' 'İDO MÜTHİŞ BİR BABA' 'İdo Tatlıses nasıl bir baba?' sorusuna da yanıt veren Yasemin Şefkatli, 'Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki çok mutlu oluyorum' dedi. 'BENİM ENERJİ DEPOM' Öte yandan birkaç hafta önce eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz veren Yasemin Şefkatli, mutlu aile fotoğrafını 'Benim enerji depom' notuyla paylaşmıştı. 'AĞANIN ELİ TUTULMAZ' İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, torunu İbrahim Ayel'in fotoğrafını 'Ağanın eli tutulmaz' notuyla paylaştı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İbrahim Ayel'i görenler 'Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses' dedi… 'NE KADAR ÇOK DUA ETTİYSEM SANA NASİP OLDU' Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda, 'Anneannem hep ikizleri olsun istemiş diyor ki ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu. Çok seviyoruz büyük anneanneyi' yazdı. 'KRALİYET MAMA SANDALYEMİZ' Sosyal medyadaki yeni paylaşımında Emir ve Ayel'e yer veren Şefkatli, ''Paçası kesilmiş tulumlar, cıvık renk çoraplar, kafaya çekilmiş kapüşonlar ve kraliyet mama sandalyemiz. İşte öyle bir uyum.'' şeklinde esprili bir not düştü. ''İNŞALLAH GEÇECEK'' Şefkatli, sonraki paylaşımında ise 'Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek'' dedi. Geçtiğimiz aylarda ikizlerine kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Tatlıses ailesinin en küçük üyelerine İbrahim Ayel ile Sinan Emir isimlerini koydu. ikizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileye nazar değdi. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileri ile paylaşıp uyardı... Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Covid olduk bu arada ailecek, eskisi gibi değil neyse ki ama baya da yoğun şu ara, hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti ne olur dikkat edin. Hastaysanız, zorunda değilseniz lütfen çıkmayın, kimseleri hasta etmeyelim. İdo Tatlıses ile fenomen eşi Yasemin Şefkatli sosyal medyanın en çok merak edilen genç çiftlerinden. Özellikle ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yaptıkları paylaşımlar iple çekilen çift, son olarak verdikleri röportaj ile merak edilenleri anlatmıştı... Sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizlerini kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en küçük üyelerinin isimleri ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir olmuştu. Gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın mutluluğunu sürerken sosyal medya hesaplarından ikizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar ise büyük ilgi görüyor. İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile tamamlandıklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak Hürriyet'ten Cansu Topcu'ya verdikleri röportajda samimi itiraflarda bulundu. İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekti... İşte röportajdan kesitler... ESKİDEN BİRBİRİMİZE KARŞI DAHA FEVRİYDİK Anne-baba olmak ilişkinizi nasıl etkiledi? - İdo Tatlıses: Şu anda tam aile olduğumuzu hissediyorum. Daha 9 ay oldu, çok da yeni. İnşallah böyle gider. - Yasemin Tatlıses: Eskiden üzerimizde bu kadar sorumluluk yoktu, birbirimize karşı daha fevriydik. Çocuklar olduktan sonra daha nahif, daha düşünceli olmaya başladık. İkizler hanginize daha düşkün? - Yasemin Tatlıses: İkisi de babacı. İdo odadan çıksın kıyamet kopuyor! - İdo Tatlıses: Şimdi daha da iyiyiz. Yasemin 'Ne güzel ya, günde 1 saat seviyorsun, senin için ağlıyorlar' diyor. Yasemin zaten yorulduğu için bir de onlarla oynayamıyor. Ben oynadığımda, o pozitifliği ben alıyorum! Üçüncü evlilik yıldönümünüz için parti verdiniz. Fikir kimden çıktı? - Yasemin Tatlıses: Daha önce yaptığımız bir plan vardı. Onu hayata geçiremeyince arkadaşlarımızla bir şeyler yapalım dedik. Fikir İdo'dan çıktı, birkaç günde organize ettik. - İdo Tatlıses: Ülkede öyle bir hale geldik ki, yüzlerin gülmesi zor. Bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor ya hayata, en güzeli dostlarımızla bir arada olmak dedik. Güzel de oldu. - Yasemin Tatlıses: Çok sosyalleşen insanlar olmadığımız için, bunu bir kez yapalım ve çok güzel olsun dedik. Birbirinizin en çok hangi özelliğine âşıksınız? - Yasemin Tatlıses: İdo düşünceli biri. Eğer karşısındakini mutlu etmek istiyorsa, elinde ne fırsat varsa kullanıyor. Tanıştığımız günden beri İdo'nun en çok bağlı olduğum özelliği bu. Önceliği hep annesi, babası, ben ve çocuklar. - İdo Tatlıses: Ben Yasemin'in her şeyine âşık oldum. Sinirlenişine, sevişine, bakışına, düşünmesine, düşünmemesine, her şeyine... İkizlerden İbrahim Ayel kalp ameliyatı olmuştu, şu an sağlık durumu nasıl? - Yasemin Tatlıses: Çok şükür çok iyi. İdo Bey, kendi babanız gibi bir baba mısınız? İbrahim Tatlıses'in size davranışlarından feyz alıyor musunuz? - İdo Tatlıses: Babam geceleri sahneden döndüğünde beni uyandırır, benimle oyunlar oynardı. Şakayla dövüşürdük. Her gece bunu yapardık neredeyse. Ben de bekliyorum, çocuklar o yaşa gelsin, bir şekilde yapacağım. Babamdan çok güzel şeyler gördüm. Adamlığı da ondan öğrendim. Allah'a şükrediyorum. İnşallah kendi çocuklarımı da benim büyüdüğüm gibi yetiştirebilirim.