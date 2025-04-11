Trend Galeri Trend Magazin Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

Ünlü komedyen Jeff Ross, bir kutlama sonrası tattığı dondurma nedeniyle kendini acil serviste buldu! Yüzü bir anda şişen Ross, hastane yatağından yaptığı paylaşımla hem güldürdü hem şaşırttı. İlk kez alerjik reaksiyon geçiren Ross'un yaşadıkları, "Yok artık!" dedirtecek cinsten…

AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:01
Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

Ünlü komedyen Jeff Ross, yeni dondurma tatlarını deneme hevesinin kötü sonuçlandığı bir akşam sonrası soluğu hastanede aldı. 59 yaşındaki Ross, 6 Nisan Pazar günü Instagram'dan paylaştığı hastane fotoğraflarıyla hem sevenlerini şaşırttı hem de her zamanki espri anlayışını koruyarak kendini tiye aldı.

Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

Komedyen, "BU GECEKİ GÖSTERİ SAN FRANCISCO YAKINLARINDA DEVAM EDECEK!" diyerek yaptığı paylaşımda, Mill Valley, California'daki Throckmorton Theatre'da sahnelediği tek kişilik gösterisi Take a Banana for the Ride'ın açılış gecesini kutlamak için ekibiyle birlikte bir restorana gittiklerini belirtti.

Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

İŞTE O HALİ!

Kutlama sırasında ikram edilen burrata aromalı dondurma ise Ross'un hayatında ilk kez ciddi bir alerjik reaksiyon geçirmesine neden oldu.

Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

"Dondurma harikaydı. Gerçekten lezzetliydi. Ama bir anda dudaklarım şişmeye başladı," diyen Ross, kendisini acil şekilde yakınlardaki MarinHealth Medical Center'a götürdüklerini ve tüm geceyi hastanede geçirdiğini söyledi.

Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...

Durumunun ciddiyetine rağmen moralini bozmayan Ross, "Bu yaşa kadar ne bulduysam yedim, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum, bu da bir başarı bence," diyerek mizahını sürdürdü.