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Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...
Yediği dondurma ünlü komedyeni acillik hale getirdi! Son halini paylaştı: Sosyal medyayı salladı! İşte o görüntü...
Ünlü komedyen Jeff Ross, bir kutlama sonrası tattığı dondurma nedeniyle kendini acil serviste buldu! Yüzü bir anda şişen Ross, hastane yatağından yaptığı paylaşımla hem güldürdü hem şaşırttı. İlk kez alerjik reaksiyon geçiren Ross'un yaşadıkları, "Yok artık!" dedirtecek cinsten…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:01