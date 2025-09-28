Trend Galeri Trend Magazin Yeni evli Gülseren Ceylan’dan doğum günü kutlaması! Eşi Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu

Yeni evli Gülseren Ceylan’dan doğum günü kutlaması! Eşi Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil ile dünya evine giren Gülseren Ceylan, yeni yaşını eşi ve eşinin kızı Yasmin Erbil ile kutladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gülseren Ceylan, eşi Mehmet Ali Erbl'i paylaştı. Erbil'in sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:23
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti.

Nikahla ilgili ayrıntılar magazin basınında geniş yankı bulurken, Gülseren Ceylan da uzun bir aradan sonra sosyal medyada yeniden boy göstermeye başladı.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Ceylan, son gönderisindeki sözleriyle gündeme geliyor. Pijamalarıyla köpeğini gezdiren Ceylan, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"NİYE BÖYLE OLDUM BEN YA?"

"Böyle devamlı pijamayla gezmek istiyorum" diyen Ceylan yürüyüşe de pijamayla çıktığı anları paylaştı. "Hiç giyinmek istemiyorum, hep pijamayla dolaşmak istiyorum. Normal mi? Niye böyle oldum ben ya?" dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Gülseren Ceylan, son olarak doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu. Kombinini paylaşan Ceylan, ardından ise kutlamasından kareleri sosyal medya hesabına koydu.

Pastasında "Maşallah de" yazan Ceylan'ın doğum gününe ise Mehmet Ali Erbil'in konuşması damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın doğum günü için şu satırları okudu; "Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum
Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa, bu yüzden hayatı sev ve mutlu ol. Gülümsemeyi asla bırakma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle. Yazmadan önce düşün.Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce inan. Vazgeçmeden önce dene. Nefret etmen önce sev. Ölmeden önce yaşa."

Gülseren Ceylan'dan, eşi Mehmet Ali Erbil'e doğum günü kutlaması | Video

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın nikahı da oldukça konuşulmuştu.

6. kez nikah masasına oturdu! Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendi | Video

NİKAH ŞAHİDİ OLAN YAKIN ARKADAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, nikahına davet ettiği ve şahidi olarak belirlediği Serdar Ortaç'ın düğününe katılmamasına tepki gösterdi.

"MANEVİYATI YOK. HAYATI BOYUNCA YALNIZ KALACAK"

Mehmet Ali Erbil açıklamasında, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN ERTESİ HAYRANLARIYLA TAKI MERASİMİ!
Dün evlenen Mehmet Ali Erbil bu sabah ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

TAKI NİYETİNE HEDİYELERİ TOPLADI!
Ünlü şovmen yaptığı canlı yayında takipçilerinin gönderdiği hediyeleri ise 'takı niyetine' diyerek topladı.

EŞİYLE BİR CANLI YAYIN DAHA AÇTI

Ünlü şovmen, bugün bir kez daha canlı yayın açmıştı. Üstelik sosyal medyada açtığı canlı yayına eşi Gülseren Ceylan da dahil olmuştu.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

YAŞ FARKI SORULDU

Takipçileri, Mehmet Ali Erbil'e eşi Gülseren Ceylan'la arasındaki yaş farkı soruldu.

Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan yaş farkı açıklaması!

"RAKAMLARIN ÖNEMİ VAR MI ARKADAŞLAR"

Mehmet Ali Erbil o soruya, "Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar... Sadece rakam! " ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, her detayı çok konuşulan nikahtan yeni kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Bir süredir Instagram kullanmayan Gülseren Ceylan'da yeni bir hesap açmıştı.

BALAYINA GİTTİLER!
Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak balayı için tercih ettikleri yeri anlatmıştı: "Arkadaşlar balayına geldik. Balayında Marmaris'i tercih ettik.

"İLK İZLENİMLERİMİ SÖYLÜYORUM"

İlk izlenimleri söylüyorum. Gerçekten doğası ve suyu çok güzel. Hiç böyle bir yer görmemiştim.

"ÜLKENİN HER YERİ GÜZEL"

Bence şu ana kadar Türkiye'de gittiğim en güzel yerlerden" diyen Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e de düşüncelerini sordu. Erbil, "Her yeri güzel ülkenin gerçekten. Burada en az 6 tane koy var. Mucize yani" demişti.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda evleneceklerini duyuran ünlü çift evlilik sözleşmesiyle de gündeme gelmişlerdi.

EVLİLİK ÖNCESİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, dün evlendi. Nikah öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, açıklamalarıyla dikkat çekti.

"KADININ FENDİ OLDU BU"

Mehmet Ali Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. Ben ilk defa evleniyorum onu bilemeyeceğim. Kadının fendi oldu bu." açıklamasıyla herkesi güldürdü.