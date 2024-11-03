Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

ATV'de yayınlanan 'Karadut' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde işletmeci Ural Kaspar'la mutluluğa 'evet' dedi. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün karelerinde mutluluk pozları magazine damga vurdu. Geçtiğimiz gün İrem Helvacıoğlu'nun eşiyle bir mekan çıkışı Kaspar'ın hareketleri sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekmişti. Ünlü çifte sosyal medyada küfür ve beddua yorumları geldi. Taze evli çiftten İrem Helvacıoğlu, bugün kendi kişisel hesabından bir açıklama yaptı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun dikkat çeken o açıklaması!