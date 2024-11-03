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Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

ATV'de yayınlanan 'Karadut' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde işletmeci Ural Kaspar'la mutluluğa 'evet' dedi. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün karelerinde mutluluk pozları magazine damga vurdu. Geçtiğimiz gün İrem Helvacıoğlu'nun eşiyle bir mekan çıkışı Kaspar'ın hareketleri sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekmişti. Ünlü çifte sosyal medyada küfür ve beddua yorumları geldi. Taze evli çiftten İrem Helvacıoğlu, bugün kendi kişisel hesabından bir açıklama yaptı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun dikkat çeken o açıklaması!

Giriş Tarihi: 03.11.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:31
Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını işletmeci Ural Kaspar'la birleştirdi. Önceki gün yeni evli çift, bir mekan çıkışında görüntülendi.

Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

TAVIRLARI SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Mekan çıkışında İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar'ın gergin tavırları dikkat çekti.

Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA

Kaspar'ın tavırları sosyal medya takipçilerinin acımasız yorumlarına neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar sonrası ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, "Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni evli İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar küfür ve beddualara tepki gösterdi! İrem Helvacıoğlu: Bundan sonraki süreçte…

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu.

Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu aşkını ilan etmişti.

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