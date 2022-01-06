‘Yerli Leonardo DiCaprio’ Arda Kural bombaları ardı ardına patlattı! Yıllar sonra gelen Sarp Levendoğlu itirafı

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, özel açıklamalarda bulundu. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Kural, yıllar sonra açıkladı. Şöhret olduğu yıllarda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkındaki sözleriyle şaşırttı.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuştu. Ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesinde iken bazı isimler tarafından kıskanıldığını ve yalnız bırakıldığını dile getirdi.

Artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Kural, yaşadığı dönemleri sıkıntılı değil, katı dönemler olarak niteledi. Son olarak 'Tutunamayanlar' adlı dizide rol alan Kural, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: