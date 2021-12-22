Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Türk sineması denince akıllarda beliren görüntü birçoğumuz için Yeşilçam filmleri oluyor. Yeşilçam hala yeni nesil gençleri bile TV ekranlarına kilitliyor. O duygu ve samimiyeti yeni filmlerde bulamayanlar kendini Yeşilçam sinemasının karşısında buluyor.