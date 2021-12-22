Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Türk sineması denince akıllarda beliren görüntü birçoğumuz için Yeşilçam filmleri oluyor. Yeşilçam hala yeni nesil gençleri bile TV ekranlarına kilitliyor. O duygu ve samimiyeti yeni filmlerde bulamayanlar kendini Yeşilçam sinemasının karşısında buluyor.
Çekimler sırasında objektiflere yansıyan fotoğraflar ise görenleri Yeşilçam filmleri gibi geçmişe götürüyor.
Kimilerini ilk kez göreceğiniz bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı.
İşte Yeşilçam'dan sizleri geçmişe götürecek nostaljik kareler...