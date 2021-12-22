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Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Yeşilçam filmleri Türk halkının kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Eski Türk filmleri hala TV'de karşımıza çıktığında hepimiz ekrana kilitleniyoruz. Kemal Sunal, Şener Şen, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Erol Taş, Hulusi Kentmen ve daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz yıldız isimler. Yeşilçam sinemasıyla hayatımıza girdiler. Üzerinden uzun yıllar geçse de hala eski Türk filmlerinin tadını bugünkü teknolojiyle çekilen sinema eserlerinden alamadığını söyleyen çok. Yeşilçam'a dair az bilinen fotoğraflar tekrar ortaya çıktı. Bu kareleri ilk kez göreceksiniz.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:08
Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Türk sineması denince akıllarda beliren görüntü birçoğumuz için Yeşilçam filmleri oluyor. Yeşilçam hala yeni nesil gençleri bile TV ekranlarına kilitliyor. O duygu ve samimiyeti yeni filmlerde bulamayanlar kendini Yeşilçam sinemasının karşısında buluyor.

Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Çekimler sırasında objektiflere yansıyan fotoğraflar ise görenleri Yeşilçam filmleri gibi geçmişe götürüyor.

Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

Kimilerini ilk kez göreceğiniz bu fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz

İşte Yeşilçam'dan sizleri geçmişe götürecek nostaljik kareler...

Yeşilçam fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Bu kareleri ilk kez göreceksiniz
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