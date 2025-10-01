Trend
Yeşilçam’ın al yanaklı sütçü dedesiydi...Efsane oyuncu Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısıymış! Şoke olacaksınız...
Yeşilçam filmlerinin aranılan ve en sevilen isimlerinden olan Nubar Terziyan hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Emektar oyuncu Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısıymış! Öğrenince şoke olacaksınız...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:16