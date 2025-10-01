Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın al yanaklı sütçü dedesiydi...Efsane oyuncu Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısıymış! Şoke olacaksınız...

Yeşilçam filmlerinin aranılan ve en sevilen isimlerinden olan Nubar Terziyan hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Emektar oyuncu Nubar Terziyan bakın hangi şarkıcının dayısıymış! Öğrenince şoke olacaksınız...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:16
Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı.

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğlu.

İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.

Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi...

Günay Girik - Fatma Girik

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı.

Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu.

Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baaba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil.

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesine doğdu. Altuğ, 1960 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Sinema ve Konservatuvar okudu. Televizyonla reklamlarda oynayarak tanışan oyuncu, Seyahatname adlı diziyle kariyer yolculuğuna başladı. Ardından Süper Baba, Perihan Abla gibi sayısız projede yer aldı. 2003'ten sonra oyunculuğu bırakan Altuğ, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında iki çocuğu oldu.

Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek...

Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir.

Peki, Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu biliyor muydunuz?

Üstelik Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu.

Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.