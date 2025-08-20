Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın efsane güzellerinden biriydi! 82 yaşındaki Nebahat Çehre tarzıyla gençlere taş çıkardı
Yeşilçam’ın efsane güzellerinden biriydi! 82 yaşındaki Nebahat Çehre tarzıyla gençlere taş çıkardı
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha gündemde. 82 yaşındaki usta oyuncu, son haliyle adeta gençlere taş çıkardı. Her daim şıklığı ve kendine özgü tarzıyla konuşulan Çehre, bu kez de hayranlarından tam not aldı.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:18