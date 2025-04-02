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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Hayati Hamzaoğlu hakkında şaşırtan ger.çek ortaya çıktı. Türk sinemasının efsane oyuncusunun oğlu bakın hangi ünlü çıktı. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:21
Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

OĞLU DA ÇOK ÜNLÜYMÜŞ!

Usta sanatçı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.