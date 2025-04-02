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Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...
Yeşilçam’ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Hayati Hamzaoğlu hakkında şaşırtan ger.çek ortaya çıktı. Türk sinemasının efsane oyuncusunun oğlu bakın hangi ünlü çıktı. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 06:21