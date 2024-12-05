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Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...
Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...
"Katma Değer Şaban", "Kayıp Kızlar", "İsyankar", "Sev Yeter", "Yaralı" gibi birçok yapımda rol almıştı Eray Özbal... Yeşilçam'da genellikle rol aldığı kötü filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:14