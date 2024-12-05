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Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

"Katma Değer Şaban", "Kayıp Kızlar", "İsyankar", "Sev Yeter", "Yaralı" gibi birçok yapımda rol almıştı Eray Özbal... Yeşilçam'da genellikle rol aldığı kötü filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:14
Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü karakterlerinden Eray Özbal, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genellikle kötü karakterlerle iz bırakan Özbal şimdi 67 yaşında.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Son hali sosyal medyada paylaşılan Özbal'ı görenler tanımakta zorlandı.

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

İşte Eray Özbal'ın şimdiki görüntüsü....

Yeşilçam’ın en iyi kötü adamlarındandı...Eray Özbal 67 yaşında ortaya çıktı! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen son haliyle merak konusu oldu.

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