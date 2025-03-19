Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

Yeşilçam'ın en güzel ve en çekici kadınlarından biriydi Gülşen Bubikoğlu… Her dönemin beğenisini kazanan Gülşen Bubikoğlu'nun nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 19.03.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:36
Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?' anketi düzenlendi. Gülşen Bubikoğlu anketi önde tamamlarken Türkan Şoray hayranları da çıkan sonuca tepki göstermişti.

Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

NERELİ OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Sosyal medyada olay olan o anket sonrası Gülşen Bubikoğlu'nun nereli olduğu da merak edildi.

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BAKIN NERELİ ÇIKTI?

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu aslen Kütahyalı çıktı.

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HİLAL ALTINBİLEK

Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

HİLAL ALTINBİLEK