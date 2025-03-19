Yeşilçam’ın en zarif kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?' anketi düzenlendi. Gülşen Bubikoğlu anketi önde tamamlarken Türkan Şoray hayranları da çıkan sonuca tepki göstermişti. NERELİ OLDUĞU MERAK EDİLDİ Sosyal medyada olay olan o anket sonrası Gülşen Bubikoğlu'nun nereli olduğu da merak edildi. BAKIN NERELİ ÇIKTI? Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu aslen Kütahyalı çıktı. Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ GÜLŞEN GÜLŞEN ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA