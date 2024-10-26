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Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Tüm Türkiye onu oynadığı Yeşilçam filmlerinden tanıdı. Yeri geldi acımasız yeri geldi köylü, yeri geldi kavgacı bir kadını canlandırdı. Canlandırdığı tüm karakterlerin altından da başarıyla kalktı ve Yeşilçam efsanelerinden biri haline geldi. Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geride pek çok Yeşilçam klasiğini bırakan Aliye Rona geride bir de mirası olan oyunculuğu, yeğenine bıraktı.

Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:55
Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Aliye Rona burada kötü bir halde bulunmuştu.

Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

"Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak"

Yine bu huzureviyle ilgili haberler sırasında son isteğinin "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olduğunu belirtmişti

.29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat eden sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Usta oyuncu Aliye Rona'nın yeğeni de şimdilerde çok ünlü bir oyuncu.

Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Rona'nın ünlü yeğeni Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy gösteren Çiçek Dilligil.

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