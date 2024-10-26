Yeşilçam’ın gaddar kadını Aliye Rona ünlü yıldızın halası çıktı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmez...

Tüm Türkiye onu oynadığı Yeşilçam filmlerinden tanıdı. Yeri geldi acımasız yeri geldi köylü, yeri geldi kavgacı bir kadını canlandırdı. Canlandırdığı tüm karakterlerin altından da başarıyla kalktı ve Yeşilçam efsanelerinden biri haline geldi. Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geride pek çok Yeşilçam klasiğini bırakan Aliye Rona geride bir de mirası olan oyunculuğu, yeğenine bıraktı.