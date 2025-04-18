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Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi Neriman Köksal… Bir gün Beyoğlu'nda yolda yürürken keşfedilen Neriman Köksal'ın bu kadar ünlü bir yıldız olacağını o dönem kim tahmin edebilirdi ki! Dikkat çeken fiziği, kabarık sarı saçları ve kendinden emin duruşuyla sayısız filmde birçok karaktere hayat verdi. Yeşilçam'ın yıldızının ölene kadar tek bir kişiye aşık olduğu da biliniyordu. Öyle tutkulu sevmişti ki ölüm döşeğinde bile o ismi sayıklamıştı. Yeşilçam yıldızları ise Neriman Köksal'ın bu arzusunu gerçekleştirmek için seferberlik ilan etti. İşte o isim!