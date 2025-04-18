Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Yeşilçam'ın siyah- beyaz dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi Neriman Köksal… Bir gün Beyoğlu'nda yolda yürürken keşfedilen Neriman Köksal'ın bu kadar ünlü bir yıldız olacağını o dönem kim tahmin edebilirdi ki! Dikkat çeken fiziği, kabarık sarı saçları ve kendinden emin duruşuyla sayısız filmde birçok karaktere hayat verdi. Yeşilçam'ın yıldızının ölene kadar tek bir kişiye aşık olduğu da biliniyordu. Öyle tutkulu sevmişti ki ölüm döşeğinde bile o ismi sayıklamıştı. Yeşilçam yıldızları ise Neriman Köksal'ın bu arzusunu gerçekleştirmek için seferberlik ilan etti. İşte o isim!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:20
Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Yeşilçam'ı oynadığı sayısız film ve canlandırdığı rollerle kasıp kavurdu. Türk sinemasının afet-i devranı Neriman Köksal, 'ben artistlik yapamam' dese de yıldız olmayı başardı.

Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

'Artistlik yapamam' dedi ama Yeşilçam'ın yıldızı oldu. Neriman Köksal, bir gün Beyoğlu'nda yürürken keşfedilmişti...

Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Köksal, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Neriman Köksal ölene kadar tek bir kişiye aşık oldu.

Yeşilçam’ın sarışın afet-i devranı olarak anılıyordu! Ölüm döşeğinde bile sadece onun ismini sayıkladı!

Köksal sinemaya adım attığı yıllarda film yapımcısı Nevzat Pesen'le ile beraberdi. Fakat Pesen evliydi.