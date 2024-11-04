Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Yeşilçam'ın sert bakışlı oyuncusu olarak anılan Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Hayati Hamzaoğlu, sayısız filmde sayısız karaktere hayat verdi. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda hayat verdiği karakterlerle akıllara kazınan Hayati Hamzaoğlu'yla ilgili gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun oğlu da ünlü çıktı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış! İşte Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu!