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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Yeşilçam'ın sert bakışlı oyuncusu olarak anılan Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Hayati Hamzaoğlu, sayısız filmde sayısız karaktere hayat verdi. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda hayat verdiği karakterlerle akıllara kazınan Hayati Hamzaoğlu'yla ilgili gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun oğlu da ünlü çıktı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış! İşte Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu!

Giriş Tarihi: 04.11.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:45
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hayati Hamzoğlu’nun oğlu da ünlü çıktı! İşte Hayati Hamzoğlu’nun ünlü mü ünlü oğlu!

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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