‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programıyla yıldızı parlayan Aref Ghafouri, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran yarışmada gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte merak edenler için Aref Ghafouri'nin son hali…
2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Programı'ndaki gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri'yi görenler şaşıp kaldı.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan Ghafouri, hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
AREF GHAFOURI KİMDİR?
Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 yılında İran'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken, amcası tarafından illüzyona yönlendirilen Ghafouri, 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanan Ghafouri, ODTÜ'ye geçme kararı aldı ve Ankara'ya taşındı.