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Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:01
Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.

Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

MİLYONER YILBAŞINA DA DAMGA VURACAK

Ceza, Ziynet Sali ve Betül Demir bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

BİLGİSİNİ EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE SINAYACAK

Sevilen oyuncu Doğu Demirkol ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

GECENİN SÜRPRİZİ!

Gecenin sürprizi ise atv ekranlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın başarılı oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak. Ekranların sevilen çifti dizideki uyumlarını yarışmada birlikte yarışarak sevenlerine gösterecekler.

Yılbaşında da ATV seyredeceksiniz! Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

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